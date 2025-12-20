《理事長和我的祕密關係》崔振赫＆吳漣序上演「總裁甜蜜追妻」！意外一夜引爆化學反應，預告就超甜！

大家有看過這部漫畫嗎？感覺又是一部看了心情會很好的土甜韓劇！

由崔振赫、吳漣序主演的《理事長和我的祕密關係》（아기가 생겼어요）改編自同名網路小說和網路漫畫，講述因個人原因選擇不婚的女性和放棄結婚的男性意外地有了「孩子」後發生的超速羅曼史。網路漫畫不僅在國內，在海外也獲得很高的人氣。而電視劇的背景將從學校轉變爲大企業，預計將展現更豐富的故事。



劇中，崔振赫飾演太韓酒類公司社長「姜斗俊」，因對哥哥之死感到愧疚，而替哥哥的人生而活的男人。吳漣序則飾演太韓酒類新產品開發團隊最年輕的課長「張熙媛」，她是將事業置於婚姻之上的自願不婚主義者。因父母離婚和過往創傷而疏離愛情，她全心投入工作，立志打造自己的品牌。



公開的預告中，姜斗俊與張熙媛因一場意外的一夜，迎來了人生的轉折點。從兩人目光短暫交錯的瞬間，到彼此心動的細微前兆，都散發出濃烈的化學反應。尤其是張熙媛曾說過「我這輩子不結婚」，沒想到姜斗俊卻一句「是我的孩子嗎？那我們結婚吧！」張熙媛會如何回應，已經讓人好奇不已。



而《理事長和我的祕密關係》由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，將在1月17日首播。

