二代女團中最令人惋惜的愛豆Krystal回來了！〈Solitary〉MV網讚「鄭秀晶才能表現的氛圍」

這次是真的！Krystal（鄭秀晶）上月底正式發行首張單曲專輯《Solitary》，同名單曲〈Solitary〉MV昨（4）日公開。

Krystal 1994年生，2009年以f(x)出道後隨著團體斬獲大批人氣，可惜不到一般認定的合約七年到期，2015年限團體變進入空白期。去年K-POP圈掀起熱烈討論Krystal「愛豆最後的活動年齡是22歲」，就當時的年齡來說，和現在剛起飛的大勢女團中不少成員同齡，許多人備感惋惜，爾後很快就有Krystal加入新公司有望回歸歌手本業的消息，她也馬上在知名音樂交流平台SoundCloud推出翻唱曲〈I'm Coming Back〉。



相隔一年八個月，今年10月Krystal在錄音室配唱的一張照片再度引發討論，還有媒體爆料Krystal確定要發專輯，發行日就在當月24日Krystal的生日，但卻成為烏龍報導，Krystal仍是發表翻唱曲，翻唱自Bobby Caldwell 1978年歌曲的〈My Flame〉。



11月27日，Krystal終於發行了首張單曲專輯《Solitary》（可譯為「單獨的」、「獨自的」）solo出道，專輯本月2日正式發行，在此前預購已破3萬7000萬張，而更早公開的錄音花絮已破80萬觀看次數，可見多少粉絲期待著Krystal的solo。發行後，正當粉絲感嘆「怎麼會沒有MV時」，MV昨日公開了。



「I'm good……I'm good……／I'm so solitary／Yeah, I'm my own party (My own party)／這裡是我的位置／Not waiting for nobody, no／I'm solitary／Yeah, I'm my own party／那裡是我的位置／I don't want no ya-da, ya-da, ya-da, ya-dee／So I gotta go……」Krystal低語般的特別聲線，加上畫面一幀幀美麗的獨自身影，完美契合曲名〈Solitary〉，亦符合Krystal一直以來給人的高冷性格。



韓國網友反應「真的充滿了只有鄭秀晶才能表現出來的感覺和氛圍。反覆看了好幾次，很幸福，是收藏後經常會想再回味的MV」、「感覺Krystal要跳舞的時候空氣會變化。歌曲很有氛圍，但感覺太短了，正規（專輯）！！！快來♡」、「簡直就是畫報集啊，真的瘋了」。



英語系網友則留言「我來這裡是為了Krystal復活她的聲音。接下來請發行一張完整的專輯！我們許多人會耐心等待並支持<333」、「Krystal真漂亮。希望能在音樂節目上表演這首歌，真的很想念偶像Krystal」、「這太瘋狂了，歌手「Krystal的時代回來了」、「她的眉學從不讓人失望！歡迎回來，女王！」、「天啊，Krystal招牌的腹肌！傳奇Kpop女孩，看起來棒極了！」



不曉得Krystal會不會再如粉絲所願重新站上音樂節目（俗稱「音放」）打歌舞台呢？

