男神＋女神有望再合作！全智賢＆池昌旭收到新劇《人類X九尾狐》出演提案，正在積極討論中！

人類和九尾狐的題材也是拍不膩啊 XD 男神和女神是否再次合作也是備受關注！

今日（21日）劇韓媒報導，全智賢和池昌旭有望成爲電視劇《人類X九尾狐》的主演，業界還補充事實上他們已經確定出演。隨後，雙方經紀公司皆回應：「收到出演提案，正在積極討論中。」如果確定出演的話，兩人將繼電影《群體》之後再次合作。



《人類X九尾狐》是曾執筆過《祕密花園》、《鬼怪》、《黑暗榮耀》等作品的明星編劇金銀淑的輔助編劇出身的林回音編劇的新作品。林回音編劇通過《愛上變身情人》、《某一天滅亡來到我家門前》等獲得許多觀眾的喜愛。

1997年作爲時尚雜誌模特兒出道的全智賢，憑藉電影《我的野蠻女友》一舉躋身頂級明星行列。之後通過電視劇《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》，電影《神偷大劫案》，《暗殺》等展現不可替代的存在感。最近她出演 Disney+ 原創韓劇《暴風圈》。



2008年通過獨立電影《睡美人》出道的池昌旭，通過電視劇《松藥局的兒子們》和《笑吧！東海》獲得了超高人氣。之後出演《奇皇后》、《Healer》、《守護者K2》、《歡迎回到三達里》等代表作成爲了國際明星。新作品 Disney+ 原創韓劇《操控遊戲》與在11月5日與全球觀眾見面。



