歌手Krystal終於要回來了？鄭秀晶宣布加入新公司BANA，還公開新翻唱曲〈I'm Coming Back〉

今日（22日）下午，鄭秀晶（Krystal）通過自己的 SoundClound 帳號公開新翻唱歌曲〈I'm Coming Back〉，並透露自己加入新公司 BANA 的消息。

而 BANA 是企劃、製作音樂、影像、時尚、展覽、演出等多個領域項目而聞名的公司，旗下有 Beenzino、250、Kim Ximya、FRNK、Erick Oh 、趙雄（音）、Masta Wu等音樂人。 BANA 表示：「公司涵蓋多種藝術領域，將與演員和歌手等多方面創造自己職業生涯的鄭秀晶產生怎樣的協同效應，敬請關注！」

部分人猜測，鄭秀晶這次會加入 BANA 的過程，BANA 代表金起炫和閔熙珍代表的緣分是否起了作用。金代表是 SM 出身，在 SM 任職時與閔熙珍有交情，BANA 所屬音樂人250、Frank、 Beenzino 等也有參與 NewJeans 專輯的製作。眾所周知，閔熙珍和鄭秀晶的交情也很好， f(x) 的第二張正規專輯《Pink Tape》是閔熙珍在SM時期的代表作品。



消息一公開，讓許多網友都相當期待，紛紛表示：「哇，真的好像要和閔熙珍師團出專輯了」、「哦！幸好換了經紀公司？非常想念歌手Krystal」、「哇！歌手 Krystal 要來了嗎」、「拜託和閔熙珍那邊合作吧 嗚嗚嗚」、「暈，秀晶啊，我的存摺隨時待命呢」、「啊 瘋了」、「超級期待」、「拜託了」、「SOLO 要來了嗎」等等。



而鄭秀晶在2009年以 f(x) 成員出道，發行的〈Nu ABO〉、〈Hot Summer〉、〈Electric Shock〉、〈初智齒（Rum Pum Pum Pum）〉等歌曲受到大眾的喜愛，實驗性的概念和色彩擁有眾多粉絲。之後她也開始作為演員活動，出演過《繼承者們》、《機智牢房生活》、《Player》、《警察課程》等電視劇，去年在電影《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》展現了作爲演員的存在感。



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