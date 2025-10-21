這哏又來了！Super Junior MAMA 2025首波名單同場只有2000年後生的愛豆

K-POP重要盛典，「2025 MAMA AWARDS」（MAMA 2025）將在下月28、29日於香港啟德體育園舉行，首波名單引發討論：首日演出者沒有90年代出生的人。

說到「沒有90年代出生成員的團體」哏，最早是有韓國網友疑似想表達越來越多團體全員都是2000以後出生的，見不到1990年代生的成員了，感嘆歲月流逝、一個世代又過去了，結果有網友突然冒出回答「Super Junior」，引爆了熱烈討論，因為Super Junior確實沒有1990年代生的成員，只有1980年代生的成員！



而這個哏最近又出現了，就在17日MAMA 2025宣布出席名單之後。MAMA宣布的首波名單，第一天嘉賓有ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、IVE、MEOVV、Super Junior與TWS，第二天有ALLDAY PROJECT、CORTIS、izna、KickFlip、RIIZE、Stray Kids與ZEROBASEONE。

X上有網友看到名單喊：「哇……MAMA第一天愛豆演出者中，沒有90年代生的人。」沒錯，一樣的情形，只有Super Junior全員都是1980年代所生，其他團都是2000年之後生的愛豆。Super Junior和其他團成員最小的差異，是1988年生的圭賢和2001年生的ENHYPEN HEESEUNG（李羲承），差了13歲又8個月，最大差異是1983年生的利特和2010年生的Hearts2Hearts YE-ON（藝蘊），差了26年又9個月。



와.. 마마 첫째날 아이돌 출연진 중에

90년생이 없음 https://t.co/1b8kuGxti1 — 댕프 (@kiki_zap) October 18, 2025

Super Junior部分成員可能也知道了這熱門討論，希澈發了IG限動，畫面就是最早的「沒有90年代出生成員的團體」討論文，希澈說：「看了銀赫發來的討論，覺得特別搞笑ㅋㅋ即便如此大家都很尊敬老人，謝謝大家……」他還說以前和姐姐國高中時喜歡水晶男孩哥哥們，一起看頒獎典禮時，姐姐除了水晶男孩卻也會幫其他資深前輩加油，他說：「現在才懂那種感覺啊……ㅋㅋㅋㅋ」



隨著今（21）日宣布的第二波名單，Super Junior或許可以說和其他團拉近了世代差異，同場不僅多了有1990年代生成員的i-dle（1997生到2000年生），以及擁1980年代及1990年代生成員都有的香港男團MIRROR（1988生到1999年生）。



