「珍珠」暴風成長變國二生！《請回答1988》十週年重聚淚海，媽媽曝高庚杓十年如一日的溫暖美談

經典韓劇《請回答 1988》開播至今滿十週年，紀念綜藝特輯於 19 日正式首播。當年的「雙門洞家族」成員重聚，前往江原道展開兩天一夜的紀念旅行。而節目最大的驚喜，莫過於飾演「珍珠」的童星金雪以隱藏嘉賓身份登場，讓現場驚叫連連，戲中的哥哥姊姊們更因感動而集體淚崩。

珍珠「暴風成長」驚艷全場，高庚杓、金善映淚灑現場

當年拍攝時僅4歲的金雪，如今已「暴風成長」為一名亭亭玉立的國中二年級學生。當她推門而入的那一刻，時光的流逝感震撼了現場所有人。看著金雪長大的戲中母親金善映與哥哥高庚杓，更是難掩激動、當場潸然淚下，場面極度催淚。



十年如一日的關懷：高庚杓私下簡訊曝光

金雪的母親於 20 日在 IG 分享了演員高庚杓私下的暖心舉動。金雪告訴媽媽：「媽媽，善宇哥哥（高庚杓角色名）今天傳訊息給我了，他提醒我最近天氣冷，上學要穿暖一點，別感冒了^^」。這份從未間斷的關心，讓網友大讚高庚杓真的是「暖男代表」。



守護4歲孩子的安全感，成就幸福童年回憶

金雪媽媽感性回憶，10 年前拍攝《請回答1988》時，高庚杓對當時年僅4歲的金雪的體貼：「即便沒有說很多話，但他隨口的一句叮嚀、一個不經意的動作，都讓當時5歲（虛歲）的孩子感受到滿滿的安全感」。

母親坦言，雪兒小時候很不喜歡媽媽看她拍戲，常叫媽媽避開。但多虧了金善映與高庚杓的溫柔照顧，讓金雪即便在媽媽不在視線範圍內，依然能快樂地完成拍攝，而那段時光如今已經變成雪兒一輩子的幸福回憶。



不只是「天才兒童」：母親最珍視的平凡幸福

對於外界關注金雪與哥哥金謙分別就讀英才院與科學高中的優秀表現，金雪媽媽也謙虛分享心聲。她強調孩子們並非所謂的天才：「就像所有希望孩子健康、開朗成長的父母一樣，他們對我來說，是既珍貴又令我自豪的孩子」。這番發言不僅展現了母愛，也讓人看到金雪能在健康環境中成長的原因。



目前，《請回答 1988》十週年特輯已于19日首播，Viu已上架最新集數，雙門洞家族在加平縣集結後，分別前往三個不同的地點展開拍攝，展現了每個家庭成員的魅力和默契，繼續陪伴觀眾重溫當年的純真與感動。



