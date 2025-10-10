居然能等到這一天！經典女團f(x)成員Krystal今年將以solo歌手身份回歸，令粉絲狂賀～

讓人難以忘懷的SM娛樂經典女團 f(x) 的成員 Krystal（演員：鄭秀晶）預告以歌手身份回歸，預計將為solo女歌手界掀起一場新的震盪。

根據每日經濟報導，所屬公司 BANA 近日透露 Krystal 目前正全力投入個人專輯的製作。她本人也在上個月末於個人SNS上公開錄音室照片，親自預告出道以來的首張個人專輯即將問世。





Krystal 於 2009 年以女團 f(x) 成員身份出道，除了團體音樂活動之外，也曾多次以個人歌手身份參與音樂製作。也親自演唱許多韓劇OST，展現出穩定的歌唱實力與音樂才華。演員活動也非常豐富，主演過《對我而言可愛的她》、《機智牢房生活》、《玩家》、《警察課程》、《Crazy Love》等作品。



然而，她至今尚未正式發行過個人專輯。若此次專輯順利推出，將成為她出道以來的首張個人作品。

Krystal曾在多次訪談中表達過對重返歌壇的渴望。她在去年2月與專注於音樂及公演企劃製作的現所屬公司簽約，也進一步展現了重啟歌手活動的強烈意志。長期以來專注於演技活動的Krystal，有望最快於今年下半年、最晚於明年上半年正式回歸歌壇，令粉絲期待值飆升。

業界認為，作為SM娛樂出身的偶像，她的歌唱實力毋庸置疑。如今她將以個人歌手身份重新站上舞台，究竟能綻放出多大的光彩，備受矚目。

▼最後，來回顧一下偶像歌手時期的她吧！ f(x) 2015年的〈4Walls〉舞台表演：



