f(x) Krystal郑秀晶「最后一次爱豆活动是22岁」众网友惋惜！终将solo出道再掀热议

f(x)到现在仍是许多韩国民众、K-POP追星族惋惜的团体，去年1月还曾有一则热门讨论「这名爱豆最后的活动年龄是22岁」，那人即是f(x)忙内成员Krystal（郑秀晶）。

「f(x)成员Krystal，2015年正规四辑《4 Walls》的时候才22岁……比想像中还小的时候，爱豆活动就结束了ㅠㅠ，对照来看，和03年生现在的IVE安兪真、LE SSERAFIM Kazuha（中村一叶）、NMIXX Haewon（吴海嫄）同岁。」‎网友在Theqoo发文，附上Krystal f(x)最后的活动照如此写道。



文章吸引400多则留言，许多人相当有同感表示「到现在还是觉得f(x)很可惜」、「晕，真的好年轻」、「歌手活动太可惜了」、「Krystal是全能歌手啊」、「真的太可惜了，是六角形成员（意指全能型）」、「就是啊，现在回想起来还是觉得神奇但也可惜」、「太不像话了，这人才」，其中也有不少人说本来期待Krystal还能solo出道却没有。



▼《4 Walls》同名主打歌



没想到这篇讨论文推出不到一个月，Krystal便在自己的SoundCloud帐号公开翻唱歌曲〈I'm Coming Back〉，还加入了业务包含制作音乐的新经纪公司Beasts And Natives Alike（BANA），引发广大网友好奇她是不是想回归歌手活动。

*回顾报导：

〈歌手Krystal终於要回来了？郑秀晶宣布加入新公司BANA，还公开新翻唱曲〈I'm Coming Back〉〉



过了一年又八个月，Krystal传出要以歌手身分回归！最新消息据《每日经济：Star Today》，Krystal就在本月24日，也就是这礼拜五发行首张个人专辑，是她以歌手身分出道16年来首次solo！也等於是她的solo出道！专辑还是采正规专辑形式，预告「会充分展现音乐的力量」。



而这再度引发热议，网友呐喊「晕，疯了啊终於ㅠㅠ」、「哇终於！！！Center颜值加上会唱歌跳舞的宝贵人才，太可惜了」、「感觉会充满她的喜好，非常期待」、「我的女神」、「早点出道多好，想看Krystal solo啊ㅠ」、「是在她生日发行，应该会有很大的惊喜」、「哇疯了……拜托也去音放打歌吧」……等等。

目前尚未有任何官方消息，但由於媒体传出的发行日是Krystal的生日，粉丝大多认为可信度非常高，期待专辑正式发表。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻