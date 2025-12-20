偶像黑幕全面引爆！《模範的士3》張娜拉演技震撼觀眾收視破10%，李帝勳潛入演藝圈陷危機

昨晚播出的 SBS 金土劇《模範的士3》（模範計程車3）第 9 集中，金道奇（李帝勳 飾）為了懲戒逼迫女團練習生進行「金援陪侍」、甚至將人逼至絕境的惡質經紀公司，偽裝成「經紀人道奇」潛入內部就職，劇情發展相當精彩。

第 9 集最高收視率瞬間達 13.3%，首都圈 11.2%，全國平均 10.0%，不僅拿下同時段第一，更登上一週迷你劇收視冠軍，氣勢持續上升。此外，2049 收視族群平均 3.4%，最高達 4.2%，在 12 月全頻道節目中穩坐第一。



正在執行載客任務的道奇，遇見了看起來相當不安的偶像練習生羅美（吳佳彬 飾）。羅美一下車便跳河輕生，道奇立刻跳入河中救人，並將她送往醫院。透過羅美隨身物品中的遺書，道奇察覺她正深陷困境。甦醒後的羅美不顧醫院勸阻，與經紀人宋室長（崔承俊 飾）匆忙離開，但她拒絕回到公司，卻遭宋室長毆打。千鈞一髮之際，道奇再度搭乘模範計程車現身，成功救下羅美。



羅美與摯友智安（尹河英 飾）隸屬於經紀公司「Yellow Star」，正準備以女團身分出道。在代表姜珠莉（張娜拉 飾）的嚴格訓練下，成員們承受高強度練習與體重管理，卻甘之如飴。然而，就在出道在即時，羅美卻被深夜叫出宿舍，醒來後發現自己身處夜店，之後更遭人以夜店影片威脅。毫無記憶的羅美求助公司本部長，卻反被要求與威脅者建立金援關係。害怕高額違約金、也擔心拖累團隊夢想的羅美，最終在恐懼與孤立中選擇輕生，也因此被道奇拯救。



為了查明真相，「彩虹運輸」團隊偽裝成檢方搜索公司，發現關鍵影片拍攝者正是公司本部長，也必須確認代表姜珠莉是否為共犯。道奇先處理掉宋室長，製造經紀人空缺，刻意接近姜珠莉，成功取得信任，成為新任經紀人。



成為經紀人的道奇表面上對姜珠莉唯命是從，暗中觀察她的行徑。姜珠莉逐漸露出冷酷本性，以「心理訓練」為名打成員們巴掌、強迫她們練習假笑，甚至要求道奇冷處理成員、佩戴竊聽器，還以投資與教育為由向練習生索取鉅額債務。



在嫌疑逐步加深之際，彩虹英雄們查出羅美影片中的夜店位置，道奇潛入調查，卻在現場撞見與神秘男子密會的姜珠莉，並險些暴露身分，緊張感直線上升。姜珠莉真正的面目究竟為何，引發觀眾高度關注。



另一方面，特別出演的張娜拉以強烈存在感吸引目光，將表面嚴格卻親切的成功女 CEO，與私下合理化暴力、辱罵與金錢剝削的惡德老闆雙面性格，詮釋得入木三分。結尾她以冰冷眼神製造寒意，令人更加好奇她所隱藏的黑暗秘密。《模範的士3》第 10 集將於今晚 9 點 50 分播出，Viu 也會同步上架最新集數。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞