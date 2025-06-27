超豪華陣容來襲！河正宇&林秀晶&金準韓《在大韓民國當房東的方法》，2026年爆火劇預定！

實力派演員河正宇確定主演tvN新劇《在大韓民國當房東的方法》（대한민국에서 건물주 되는 법），以下簡稱為《房東》），預計於2026年上半年播出，並集結林秀晶、金准韓、鄭秀晶（Krystal）、沈恩敬等一線演員，打造堅強黃金陣容，吸引外界高度關注。

《房東》是一部融合社會現實與犯罪懸疑的電視劇，講述一位陷入龐大債務的「生計型房東」為了守護家庭與房產，不得已捲入一場犯罪事件。 劇情從一場「假綁架劇」展開，逐漸演變為無法控制的局面，充滿意想不到的轉折與極限緊張感。

河正宇將飾演男主角「奇秀鍾」，是一位為了買下大廈不惜傾家蕩產的父親，但最終背上巨大債務，陷入進退兩難的處境。 這是河正宇自2007年《H.I.T重案組》以來，時隔19年主演本土電視台的作品（不計Netflix作品），他將以沉穩紮實的演技描繪角色在極限狀況下的掙扎與轉變。



林秀晶則飾演奇秀鍾的妻子「金善」，是一位性格堅韌、善於應變的女性，在劇中面對複雜情緒與突發事件，展現深層演技。 這也是她自2021年《憂鬱症》後回歸電視劇，預計將帶來令人耳目一新的表現。



金准韓則飾演奇秀鍾的摯友「閔越成」，雖然事業屢戰屢敗，卻成功當上入贅女婿，懷抱著成功與被認可的渴望，最終走上意想不到的道路。 金准韓一貫穩健的演技也讓觀眾對角色轉折更加期待。



鄭秀晶（Krystal）則飾演閔越成的妻子「全怡慶」，是擁有富豪母親的房地產繼承人。 她羨慕並依賴「奇秀鍾」一家，卻因一連串事件被捲入波瀾壯闊的變故，鄭秀晶將透過這一角色展現角色從溫室花朵走向獨立堅強的蛻變。



沈恩敬則飾演「約娜」，是壓迫奇秀鍾的貸款公司「真實資本」的實務負責人。 「約娜」自幼被海外收養，充滿神祕氣質，為劇情增添張力。



本劇由《Persona》導演林弼成執導，以獨具風格的影像語言著稱，劇本則由小說家吳漢基（代表作《法國長棍少年兵》、《人類萬歲》）首次挑戰電視劇創作，兩人強強聯手令人期待。 全劇預計2025年7月開拍，2026年於tvN播出，勢必成為新一代高話題懸疑大作。

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