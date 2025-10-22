G-Dragon專機行曝光！這不是奢華，其實是為工作效率買單

韓流天王 G-Dragon再度以一組「低調卻高調」的照片引爆話題！ 日前，GD在個人SNS小號上po出多張搭乘私人飛機的照片，雖然沒有附上任何說明文字，但奢華程度早已說明一切。

照片中，GD穿著深藍針織衫配牛仔褲，風格休閒又時髦，在私人飛機裡慵懶地倚靠著。 最吸睛的是，機艙內隨處可見Chanel的精品單品——從靠枕、包款到配飾，都充滿品牌標誌性的細節，展現出他作為「Chanel全球大使」的尊榮氣場。



根據業界估算，私人飛機的租用費用動輒每小時數千萬到上億（韓元）。 以首爾飛香港約4小時航程計算，單趟就要花上數億（約千萬新台幣）。 但對於身家超過千億的GD來說，這根本不是炫富，而是投資時間與隱私的「工作成本」。

GD即將於11月28日、29日出席在香港啟德體育場舉辦的「2025 MAMA Awards」，私人飛機對他而言不只是便利，更是國際巨星的標配。

作為BIGBANG的靈魂人物，G-Dragon出道近20年仍穩坐K-POP頂端。 他的音樂、時尚與藝術品味早已成為韓流文化的象徵，而這組照片也再次證明對他來說，別人夢寐以求的「奢華生活」，早已成為日常的一部份。網友看完紛紛留言：「這不是炫富，是生活等級不同」、「連休閒都像在拍雜誌」、「真· Chanel王子」、「對他們來說，時間就是金錢吧」、「有錢人的日常=我們的夢想」等。

