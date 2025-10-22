G-Dragon专机行曝光！这不是奢华，其实是为工作效率买单

韩流天王 G-Dragon再度以一组「低调却高调」的照片引爆话题！ 日前，GD在个人SNS小号上po出多张搭乘私人飞机的照片，虽然没有附上任何说明文字，但奢华程度早已说明一切。

照片中，GD穿著深蓝针织衫配牛仔裤，风格休闲又时髦，在私人飞机里慵懒地倚靠著。 最吸睛的是，机舱内随处可见Chanel的精品单品——从靠枕、包款到配饰，都充满品牌标志性的细节，展现出他作为「Chanel全球大使」的尊荣气场。



根据业界估算，私人飞机的租用费用动辄每小时数千万到上亿（韩元）。 以首尔飞香港约4小时航程计算，单趟就要花上数亿（约千万新台币）。 但对於身家超过千亿的GD来说，这根本不是炫富，而是投资时间与隐私的「工作成本」。

GD即将於11月28日、29日出席在香港启德体育场举办的「2025 MAMA Awards」，私人飞机对他而言不只是便利，更是国际巨星的标配。

作为BIGBANG的灵魂人物，G-Dragon出道近20年仍稳坐K-POP顶端。 他的音乐、时尚与艺术品味早已成为韩流文化的象徵，而这组照片也再次证明对他来说，别人梦寐以求的「奢华生活」，早已成为日常的一部份。网友看完纷纷留言：「这不是炫富，是生活等级不同」、「连休闲都像在拍杂志」、「真・ Chanel王子」、「对他们来说，时间就是金钱吧」、「有钱人的日常=我们的梦想」等。

