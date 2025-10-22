MAMA舞台尷尬警告！金希澈笑吐後輩注意事項

韓流男團Super Junior成員金希澈將登上年底的「2025 MAMA AWARDS」，但他卻用超誠實又幽默的口吻，聊起了和後輩偶像們之間的「世代差」！

金希澈日前透過IG發文寫道：「我們這年紀還能上MAMA嗎？ 看出演名單，全都是我女兒、兒子輩啊！而且我們那時候還是MKMF時代（MAMA的前身）呢！」一句話笑翻粉絲。

他接著說：「希望後輩們表演或打招呼的時候，不要特地從位子上站起來，那時我一定會很尷尬啦～彼此都會覺得有壓力。」真情流露又充滿希澈式幽默。



今年是Super Junior出道20週年，團員們幾乎都是1980年代出生的偶像代表，金希澈1983年生、忙內圭賢則是1988年生。 而這次MAMA的主要出演者幾乎都是2000年後出生的新世代偶像，難怪他感嘆「真的像爸爸帶孩子上臺」。



「2025 MAMA AWARDS」將於11月28日與29日在香港啟德體育場盛大舉辦。 第一波出演名單包括：ALLDAY PROJECT、Alpha Drive One、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BEOMJUP、CORTIS、ENHYPEN、Hearts2Hearts、IVE、IZNA、KickFlip、MEOVV、RIIZE、Stray Kids、SUPER JUNIOR、TWS、 ZEROBASEONE等。第二波陣容則新增了：aespa、G-DRAGON、i-dle、IDID、JO1、KYOKA、MIRROR、NCT WISH、TXT、TREASURE等十組藝人。



來自日本、在《Street Woman Fighter World》奪冠的KYOKA，以及首次登上MAMA舞台的香港男團MIRROR都將成為本屆典禮的亮點之一。

今年MAMA的主題是「UH-HEUNG」，主辦單位CJ ENM表示，將以「自由歌唱與舞動時，內心湧現的快樂能量『흥』」為核心，打造一場視覺與聽覺都充滿熱情的年末盛典。

網友看完希澈的發文也笑翻留言：「這是可愛的中年危機XD」、「哥就是MAMA的歷史見證人」、「能和後輩同台就是傳奇了」、「這就是K-POP爸爸的自覺啊」。

