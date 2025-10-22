Disney+《操控遊戲》李光洙最新劇照、新角色再次用力使壞：我會努力讓大家感到不舒服！

Disney+ 全新動作犯罪韓劇《操控遊戲》公開了李光洙飾演「白道京」一角的劇照，他是擁有權力與財富的 VIP、同時也是安耀翰（都敬秀 飾）麾下的重要人物，一登場就緊張感爆棚！

劇情講述原本過著平凡生活的朴台仲（池昌旭 飾），某天被捲入駭人罪案而蒙冤入獄，最終發現這一切竟是安耀翰（都敬秀 飾）精心策劃，於是他決心展開復仇的懸疑精彩故事。





從電影《我的特級兄弟》、《海賊：鬼怪的旗幟》到電視劇《心靈的聲音》、《Live》、《殺人者的購物目錄》、《無路可走：輪盤賭》，李光洙無論詮釋哪種角色，都能展現獨特魅力與寬廣的戲路，演技相當出眾。這次他將透過《操控遊戲》再次挑戰全新形象。



他所飾演的白道京身為國會議員之子，地位顯赫、氣場強大，是牽動男主命運的重要關鍵人物。公開劇照中，他時而展現從容不迫的姿態，時而露出帶有瘋氣的詭異笑容，多層次的神情令人難以移開視線。



李光洙表示：「希望觀眾看到這個角色時，會感到不舒服、甚至有種壓迫感。為了讓這個人看起來真的令人不悅，我下了很多功夫。」導演朴信宇稱讚：「李光洙飾演的道京，是無法想像由其他人來演的完美角色。」編劇吳尚浩更盛讚：「李光洙是《操控遊戲》的寶藏，即使是普通台詞，也能被他演得與眾不同。」



由池昌旭領銜復仇、都敬秀首度挑戰反派，以及李光洙、金鍾秀、趙允秀等實力派演員共同飆戲，加上《模範計程車》、《犯罪都市4》的編劇吳尚浩打造的緊湊劇本，《操控遊戲》預計於 11 月 5 日在 Disney+ 獨家上線，首播 4 集，之後每週更新 2 集，共 12 集。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞