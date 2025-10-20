崔宇植親曝「Wooga家族」現況：幾乎見不到，但「我們還是常報平安」

人氣演員崔宇植最近上節目時，難得聊起和「Wooga家族」（朴敘俊、V、朴炯植、Peakboy）之間的友情現況，坦言「其實幾乎見不到面」，但也強調「感情一樣好」，間接粉碎了日前流傳的「不合傳聞」。

這段內容出現在日前公開的YouTube節目《妖精在炯》中。 主持人鄭在炯問他：「上節目前，有問過Wooga家族的朋友們意見嗎？」崔宇植笑著回答：「他們都太忙了，根本沒時間問。」

被問到平常多久見一次面，崔宇植也無奈表示：「幾乎見不到啊。 想見也見不太到。 不過一旦見面，我們都會聊得超開心。」他還補充說：「很欣慰的是大家現在都在各自的位置上做得非常好。」一番話滿滿都是對兄弟們的驕傲。



當鄭在炯追問：「那你們那個團體叫什麼？」崔宇植回答：「叫Wooga Fam（우가팸）啦！」但他又害羞地笑說：「其實就只是朋友聚在一起，不知不覺就有名字了啦。」主持人開玩笑問他「是不是不熟啊？」現場笑聲不斷。崔宇植接著表示：「最近大家都太忙，所以真的很少能聚，不過我們還是會互相報平安，像是『我在哪裡、我還活著』這樣。」展現兄弟間低調又真摯的情誼。



前陣子Wooga家族曾被傳出「不合」風波——當時V在SNS上只PO出和朴敘俊、朴炯植的散步影片，有網友懷疑崔宇植和Peakboy「被排除」。 不過崔宇植這回親自發聲，間接澄清他們的友情依舊，Wooga家族感情穩得很！

*相關內容：BTS V雨夜洩「男神日常」！拉朴敘俊、朴炯植漢江散步，零偽裝真性情全曝光

粉絲看到後紛紛留言：「果然是真朋友啊」、「這才是成年人的友情典範」、「他們聚不聚都不重要，心在一起最重要」。

