崔宇植亲曝「Wooga家族」现况：几乎见不到，但「我们还是常报平安」

人气演员崔宇植最近上节目时，难得聊起和「Wooga家族」（朴叙俊、V、朴炯植、Peakboy）之间的友情现况，坦言「其实几乎见不到面」，但也强调「感情一样好」，间接粉碎了日前流传的「不合传闻」。

这段内容出现在日前公开的YouTube节目《妖精在炯》中。 主持人郑在炯问他：「上节目前，有问过Wooga家族的朋友们意见吗？」崔宇植笑著回答：「他们都太忙了，根本没时间问。」

被问到平常多久见一次面，崔宇植也无奈表示：「几乎见不到啊。 想见也见不太到。 不过一旦见面，我们都会聊得超开心。」他还补充说：「很欣慰的是大家现在都在各自的位置上做得非常好。」一番话满满都是对兄弟们的骄傲。



当郑在炯追问：「那你们那个团体叫什么？」崔宇植回答：「叫Wooga Fam（우가팸）啦！」但他又害羞地笑说：「其实就只是朋友聚在一起，不知不觉就有名字了啦。」主持人开玩笑问他「是不是不熟啊？」现场笑声不断。崔宇植接著表示：「最近大家都太忙，所以真的很少能聚，不过我们还是会互相报平安，像是『我在哪里、我还活著』这样。」展现兄弟间低调又真挚的情谊。



前阵子Wooga家族曾被传出「不合」风波——当时V在SNS上只PO出和朴叙俊、朴炯植的散步影片，有网友怀疑崔宇植和Peakboy「被排除」。 不过崔宇植这回亲自发声，间接澄清他们的友情依旧，Wooga家族感情稳得很！

*相关内容：BTS V雨夜泄「男神日常」！拉朴叙俊、朴炯植汉江散步，零伪装真性情全曝光

粉丝看到后纷纷留言：「果然是真朋友啊」、「这才是成年人的友情典范」、「他们聚不聚都不重要，心在一起最重要」。

