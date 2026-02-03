BTS 回歸規模再升級！光化門廣場演唱會首例，將透過 Netflix 向全球同步直播

BTS 防彈少年團 將於 3 月 21 日晚間 8 點（韓國時間），在首爾光化門廣場舉辦「BTS 回歸直播：阿里郎」（BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG）。此次演出是為紀念同名新專輯發行而特別策劃的活動，包含主打歌在內的新歌舞台，將首度於韓國代表性空間之一的光化門廣場公開演出，別具意義。

這將是歌手首次在光化門廣場舉辦單獨演唱會，BTS 更憑藉此次演出在韓國文化史上留下濃墨重彩的一筆。



BTS 曾於 2020 年，作為美國 NBC 節目《吉米A咖秀》特別企劃「BTS Week」的一環，以景福宮勤政殿與慶會樓為背景帶來舞台演出。時隔約 5 年 6 個月，再度於市中心舉辦的大型演出，預計將成為宣告 BTS 全新出發的特別時刻。



「BTS 回歸直播：阿里郎」將與 Netflix 合作進行，這也是首次有在韓國舉辦的重要活動，透過 Netflix 向全球 190 多個國家與地區進行即時直播。BTS 的回歸舞台被規劃為連結全球的大型活動，再次證明其無可撼動的國際影響力。



所屬公司 BigHit Music 表示：「新專輯《ARIRANG》（阿里郎）是一張承載 BTS 出發點、團體認同，以及現在他們最想傳達情感的作品。『阿里郎』這個詞本身就具有高度象徵意義，因此希望能在代表韓國的空間中，為首次舞台揭開序幕。」並說明選擇光化門廣場的原因。



此外，描繪新專輯製作過程的紀錄片電影《BTS：THE RETURN》將於 3 月 27 日在 Netflix 獨家公開。該紀錄片收錄 BTS 時隔約 3 年 9 個月推出新作期間，在音樂創作中所經歷的煩惱，以及「現在的 BTS」逐步完成的過程。



正規五輯《ARIRANG》共收錄 14 首歌曲，專輯圍繞團體認同、思念與深沉的愛等普遍情感，預期將引發全球音樂粉絲的強烈共鳴。

