BTS V雨夜洩「男神日常」！拉朴敘俊、朴炯植漢江散步，零偽裝真性情全曝光

天團防彈少年團（BTS）成員V近日凌晨在個人社交媒體上驚喜發佈了一段短片，寫下「下雨了」並附上與演員好友朴敘俊、朴炯植在雨夜中漫步漢江的溫暖影像，三位男神毫無偶像包袱的自然互動，瞬間引發全球粉絲熱烈討論！

從V公開的影片中可以看到，儘管天空飄著細雨，三位男神卻絲毫不在意，衣著休閒、頭戴帽子，連口罩和雨傘都沒用，就這樣在夜深人靜的漢江邊悠閒散步聊天。 他們全程面帶笑容，自然交流的模樣流露出老友之間才有的輕鬆氛圍，彷彿現實版的《男神同居日記》！



在俗稱「火熱的星期六」的週末夜晚，多數人選擇前往熱鬧場所狂歡，他們卻反其道而行，選擇在漢江邊享受寧靜時刻，這般「清流」般的約會方式，也讓粉絲們直呼：「太溫暖了！」、「這種友情真的好珍貴！」



V、朴敘俊和朴炯植，加上演員崔宇植和歌手Peakboy，正是韓國演藝圈中著名的「Wooga家族」 成員。 這個頂級好友圈不僅時常為彼此的作品應援，私底下更是持續交流，被粉絲們稱為「義氣組合」，每次合體都能引發話題。



這次V突然公開與好友們的悠閒日常，讓粉絲看到偶像在忙碌工作之餘的真實面貌，也讓人更加期待BTS全員回歸後將帶來的精彩作品！

