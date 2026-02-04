別說我沒告訴你！《榮譽：她們的法庭》收視破紀錄，李奈映 & 鄭恩彩 & 李清娥強勢開局掀追劇熱！

Viu獨家熱播的新韓劇《榮譽：她們的法庭》2日首播就火力全開，以高速推進的劇情與沉重卻寫實的題材，直接掀開一樁足以撼動整個社會的性犯罪與權力黑幕，讓觀眾從第一分鐘就被牢牢抓住。

由李奈映、鄭恩彩、李清娥主演的《榮譽：她們的法庭》，講述專為女性犯罪被害者服務的律師事務所「L&J（Listen & Join）」三位女律師，如何在現實與體制的夾殺下，替被噤聲的人討回公道。 首集收視率就在韓國創下3.1%、首都圈2.9%，刷新ENA月火劇歷代首播最高紀錄，開出漂亮紅盤。 （Nielsen Korea，付費戶）



首集中，三位風格迥異卻同樣強悍的女律師正式登場。 李奈映飾演的「明星律師」尹羅映，直言不諱點破未成年性犯罪被害者在法庭上反被羞辱的荒謬現實; 鄭恩彩飾演的事務所代表姜信才，正面迎戰母公司董事會的施壓，強調人權與公共價值不是裝飾品; 李清娥則化身熱血律師黃賢珍，寸步不離守護被迫出庭的未成年被害者，避免她再次被傷害。案件核心是「國民女婿」等級的知名男演員涉嫌性侵未成年少女。 輿論卻一面倒將矛頭指向被害者，網路霸凌、抗議卡車、花圈圍攻律師事務所的場面，赤裸呈現現實的殘酷。 即便如此，L&J仍選擇迎戰，但審判結果卻朝最令人心寒的方向發展，被害者也因此承受更嚴重的二次傷害。



就在檢方幾乎準備放棄之際，事務所發現整起事件背後，竟牽扯出規模龐大、足以動搖國家的性交易與權力勾結。 真相逐步浮上水面，劇情也在此急轉直下，從法律攻防一路升級為生死懸疑。

第二集收視直接衝上ENA月火劇歷史冠軍！全國3.2%、首都圈3.0%的成績，比首集還要亮眼。 開場就超衝擊，未成年性侵受害者趙有靜滿身血出現在律師事務所派對，自白殺死了記者李俊赫，說是被性侵後衝動犯案，但又崩潰喊著只想坐牢、求大家放過她，整個狀態超詭異。

這樁命案瞬間炸裂了法律事務所L&J裡三位女律師的關係。 黃賢珍為了拿採訪資料跑去前男友李俊赫（李忠主 飾）家，結果嚇傻，竟然順手把死者的手機摸走，深怕自己前一晚的「秘密」曝光。 但她死都不信前男友會是性侵犯，跟一心要幫少女辯護的尹羅映當場對立。 所長姜信才則穩住場面，要大家先找出關鍵的性醜聞資料。尹羅映超執著，就算少女拒絕見面、一心求刑，她還是發現少女一說謊就會自殘啃指甲的習慣，死咬著問：「妳為什麼要承認自己沒做的事？」另一邊，黃賢珍因為老公具善圭（崔英俊 飾）刑警接手案子，被迫退出辯護，只好自己偷偷查。 結果發現李俊赫死前就被不明人士威脅，更挖出他生前在追的性醜聞，跟一個叫「Connect In」的神秘約砲軟體有關。

這個「Connect In」有夠黑暗！另一名受害者逃出來後，來的根本不是救護車，而是組織的「滅證小組」，冷血清理現場、還「治療」受害者讓她別死掉，整個過程手機還不斷跳出新的性交易預約，把人當物品看的殘忍程度，讓人看到頭皮發麻。



關鍵轉折來了！黃賢珍在李俊赫手機裡找到一堆命案現場的照片，放大一看，書桌上的雕像倒影裡，竟然有個戴口罩的第三者！趙有靜這才崩潰回憶，當時是被人抓住手，被迫刺向李俊赫的。 正當大家以為真相大白，最後一幕超嚇人——尹羅映回家時，門還沒關上，就被躲在暗處的神秘人襲擊，直接被壓制，手還被錐子刺穿！她淒厲的慘叫聲為第二集畫下驚悚句點，也讓觀眾完全等不及下禮拜的播出啦！

除了劇情夠狠，三位主演的演技同樣成為話題。 李奈映不走溫柔路線，反而以近乎殘酷的語言把被害者從絕望邊緣拉回; 鄭恩彩冷靜自持、步步為營，展現領導者的底氣; 李清娥則在柔軟與剛強之間切換自如，成為被害者最堅實的後盾。

《榮譽：她們的法庭》不只是一部爽快復仇劇，而是直指現實傷口的女性法庭劇。當三位女律師選擇「不退、不逃、不沉默」，她們是否真能撼動那個看不見卻無比龐大的惡？ 後續發展，已讓觀眾高度期待。



