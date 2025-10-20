金鐘獎柯佳嬿&楊謹華女女吻掀熱議！韓網友：「台灣真的是很棒的國家」「可能性之國」
明星   2025年10月20日   星期一16:55   草莓  

（封面圖源：YouTube@金鐘獎 Golden Bell Awards截圖、柯佳嬿IG@alicekochiayen截圖）

台灣「第60屆金鐘獎」戲劇類頒獎典禮18日舉行，柯佳嬿和楊謹華的女女吻可以說掀起典禮高潮，韓國有網友在X發了畫面並附上他們所說的話，轉發高達8800多次！

（圖源：YouTube@金鐘獎 Golden Bell Awards截圖）

「『為什麼女演員一起入圍就會被認為是敵人呢？為什麼沒有人會寫男演員競爭的報導呢？』今年金鐘獎最佳女主角獎雙雙入圍的兩位演員的豪邁之吻。」X上一名韓國網友放了截圖並如此寫道。

有其他韓國網友轉發表示「台灣真的是很棒的國家」，一句話又被轉發近1300次，同意的人舉例食物美味、人友善，還有同性婚姻是合法的，更有人說「這是充滿可能性的國境」。

另外有其他韓國網友說「想搬到台灣生活」、「這是真的嗎？不是AI嗎？」、「果然可行之國就是不一樣……」、「哇真是太棒了，柯佳嬿和這名女演員瘋了ㅠ」、「美國已經有很多例子了，但不曉得為什麼我們國家不行，希望我們國家的演員也可以這樣」、「接吻沒心動，反倒覺得場面本身就像是一種女性主義的實踐」……等等。順帶一提，由於柯佳嬿先前就因《想見你》電視劇和電影在韓國有知名度，韓國人並不陌生，一些韓國網友都能直接喊出她的名字，並表示更喜歡她了。

柯佳嬿和楊謹華金鐘影后之爭被網友、被媒體傳了許多年，典禮前兩人相約吃飯就已引起討論，沒想到典禮上還來場驚天一吻。而不只是一個吻，台灣網友對她們想傳達的想法更加有感，如上述韓國網友說的「像是一種女性主義的實踐」，引起不少反思「為何社會都認為女性間的友誼比男性間脆弱」。而能紅到韓國去，台灣網友倍感驚奇，笑說是「台灣之光」，同時驕傲台灣民風、同性婚姻走在亞洲的最前端。
楊謹華與柯佳嬿私下吃飯（圖源：柯佳嬿IG@alicekochiayen截圖）柯佳嬿拍楊謹華（圖源：柯佳嬿IG@alicekochiayen截圖）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

