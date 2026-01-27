全世界都在搶 BTS！墨西哥總統不惜動用外交管道，親致信李在明請求「演唱會加場」

墨西哥總統親自為防彈少年團（BTS）出面，已向大韓民國總統遞交書信，請求追加舉辦演唱會。

墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）於 27 日的例行記者會上表示：「已向李在明總統致信，提出了增加 BTS 世界巡迴演唱會『ARIRANG』當地演出場次的行政外交請求」。

辛鮑姆總統解釋，BTS 是世界級的團體，特別是在墨西哥青年族群中擁有爆炸性的人氣。 當地想要購票的人數超過100 萬名，但目前準備的座位僅約 15 萬席。



辛鮑姆總統表示：「如果加場演出有困難，希望能透過在場館外部設置大型螢幕，讓更多國民共同享受演出。 我們必須找到方法，讓更多年輕人能接觸到這個在全世界、尤其是在墨西哥擁有超高人氣的團體。」

辛鮑姆總統先前也曾向當地演出承辦商「OCESA」詢問增加行程的可能性，但得到的回覆是「全世界都在搶 BTS，因此無法加場」。 即便如此，她仍不放棄，進而啟動了外交管道。



Señala la presidenta Claudia Sheinbaum que le escribió una carta al primer ministro de Corea para que el grupo BTS abra más fechas en México pues un millón de jóvenes quiere verlos y con las 3 fechas existentes solo podrían asistir 150 mil. pic.twitter.com/h4IIoFdFD8 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 26, 2026

BTS 原定於 5 月 7 日、9 日至 10 日在墨西哥城 GNP Seguros 體育場舉行世界巡迴演唱會「ARIRANG」。 該體育場可容納約 5 萬至 6 萬名觀眾，先前包括 BLACKPINK、TWICE，以及平克·佛洛伊德（Pink Floyd）、保羅·麥卡尼（Paul McCartney）、泰勒絲（Taylor Swift）、金屬製品（Metallica）等國際巨星都曾在此與粉絲見面。

辛鮑姆總統早在本月 19 日就曾形容 BTS 的墨西哥演唱會具有「歷史性」意義，並要求當局嚴格監管，以確保門票銷售過程的公正性與透明度。 BTS 墨西哥演唱會門票於 24 日上午 9 點開賣，3 場演出的座位在短短 37 分鐘內便被搶購一空。 門票代售公司Ticketmaster指出，這是近期墨西哥演出史上，門票購買競爭最激烈的案例之一。



另一方面，防彈少年團（BTS）將於 3 月 20 日下午 1 點發行第五張正規專輯《ARIRANG》。

