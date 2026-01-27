全世界都在搶 BTS！墨西哥總統不惜動用外交管道，親致信李在明請求「演唱會加場」
墨西哥總統親自為防彈少年團（BTS）出面，已向大韓民國總統遞交書信，請求追加舉辦演唱會。

墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）於 27 日的例行記者會上表示：「已向李在明總統致信，提出了增加 BTS 世界巡迴演唱會『ARIRANG』當地演出場次的行政外交請求」。

辛鮑姆總統解釋，BTS 是世界級的團體，特別是在墨西哥青年族群中擁有爆炸性的人氣。 當地想要購票的人數超過100 萬名，但目前準備的座位僅約 15 萬席。
辛鮑姆總統表示：「如果加場演出有困難，希望能透過在場館外部設置大型螢幕，讓更多國民共同享受演出。 我們必須找到方法，讓更多年輕人能接觸到這個在全世界、尤其是在墨西哥擁有超高人氣的團體。」

辛鮑姆總統先前也曾向當地演出承辦商「OCESA」詢問增加行程的可能性，但得到的回覆是「全世界都在搶 BTS，因此無法加場」。 即便如此，她仍不放棄，進而啟動了外交管道。

BTS 原定於 5 月 7 日、9 日至 10 日在墨西哥城 GNP Seguros 體育場舉行世界巡迴演唱會「ARIRANG」。 該體育場可容納約 5 萬至 6 萬名觀眾，先前包括 BLACKPINK、TWICE，以及平克·佛洛伊德（Pink Floyd）、保羅·麥卡尼（Paul McCartney）、泰勒絲（Taylor Swift）、金屬製品（Metallica）等國際巨星都曾在此與粉絲見面。

辛鮑姆總統早在本月 19 日就曾形容 BTS 的墨西哥演唱會具有「歷史性」意義，並要求當局嚴格監管，以確保門票銷售過程的公正性與透明度。 BTS 墨西哥演唱會門票於 24 日上午 9 點開賣，3 場演出的座位在短短 37 分鐘內便被搶購一空。 門票代售公司Ticketmaster指出，這是近期墨西哥演出史上，門票購買競爭最激烈的案例之一。
另一方面，防彈少年團（BTS）將於 3 月 20 日下午 1 點發行第五張正規專輯《ARIRANG》。

