《愛情處方箋》第2集收視率就爆了！「世代通殺」強勢登頂，觀眾狂讚：這才是正宗狗血味

Viu獨家播出的新韓劇《愛情處方箋》才開播就直接「炸翻」收視榜！自2月1日首播後，該劇不僅迅速奪下週末所有節目收視冠軍，更在年輕觀眾群中瘋狂吸粉，被韓網譽為「2026年最強週末劇黑馬」！

▲ 收視率全面開掛：全國衝破17%、瞬間最高飆到19.7%

根據尼爾森韓國數據，該劇首集全國平均收視率即衝上15.5%，第二集更暴漲至17.4%，穩坐同時段第一。 其中，在「楊恩斌」（尹瑞娥 飾）拍攝韓醫診所宣傳影片的片段，瞬間最高收視率更狂飆至19.7%，氣勢驚人！

不僅如此，被視為收視關鍵指標的「2049年齡層」（20至49歲觀眾）收視率，該劇也在2月1日所有無線台節目中榮登榜首，實現「從媽媽到女兒」的全年齡層輾壓，證明其狗血又新潮的劇情設定成功狙擊各世代口味。



▲ 觀眾瘋刷好評：「狗血味對了！」「光是看兩家人吵架就笑瘋」

播出後，韓國論壇與社群瞬間被洗版，觀眾激動表示：「就是這個味！週末劇的狗血靈魂回來了！」、「沒想到還能再看到陳世娫、朴基雄搭檔，回憶殺爆擊！」、「角色設定超有趣，第一集就看懂全家關係圖，入戲零時差！」、「『公家vs楊家』兩世代恩怨情仇，吵起來根本史詩級好笑！」、「朴基雄和陳世娫14年後再相遇，那個眼神...... 我尖叫了！」等。

▲ 豪華陣容x高濃度劇情：兩大家族30年世仇引爆笑淚交織

劇情講述結怨30年的「公氏」與「楊氏」兩個家族，因一場意外直播事故讓雙方長孫「公主兒」（陳世娫 飾）與自阿根廷歸國的「楊現斌」（朴基雄 飾）命運般重逢。 首播即揭開兩家人「互相傷害又荒謬爆笑」的日常，從韓醫診所經營權到家族秘密，每一幕都充滿戲劇張力與意外笑點。

陳世娫飾演曾是主播、卻因事故跌落神壇的「公主兒」，將角色韌性與脆弱感完美交融; 朴基雄則以深邃演技，演活對初戀念念不忘的菁英男「楊現斌」。 兩人在第二集結尾以「上司與下屬」身份戲劇性再會，顏值與氣場碰撞出的火花，讓觀眾直呼「化學反應太強！」



▲ 老戲骨+喜劇CP神助攻：金美淑霸氣護媳、監控狂老公vs辣妻對決

除了年輕主線，劇中兩對中年夫婦的演出更是亮點：

柳好貞與金承洙扮演的「公家夫婦」，表面光鮮卻婚姻危機，互動寫實到令觀眾窒息又著迷。



金美淑飾演的奶奶「羅善海」，以溫暖威嚴成為家族定心丸，每一句台詞都是人生金句。



而「楊家夫婦」金亨默與蘇怡賢則完全走爆笑路線：丈夫跟蹤成癖、妻子曾是「辣泡菜網紅」，兩人每次登場都像喜劇直播，貢獻全劇最大笑點！

《愛情處方箋》以「老派狗血融合新潮梗」的精準配方，成功引爆追劇熱潮。 隨著兩大家族恩怨持續發酵，韓國本土收視是否將突破20%大關，已成各界關注焦點。 該劇由Viu自2026年2月1日起獨家播出。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞