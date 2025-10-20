《宇宙MARRY ME》崔宇植上節目宣傳新戲時表示「Wooga Family」太忙難見面～不過仍會收到近況報告！

日前演員崔宇植上YT節目宣傳自己的新作品《宇宙MARRY ME》，也不免被問到「Wooga Family」好友們的近況，他也侃侃而談自己身為演員的煩惱與心情。

當天主持人鄭在炯先是問了崔宇植，在來參加節目前是否已經問過其他曾經來作客的好朋友們了？譬如朴敘俊、V、朴炯植等等家族成員，而崔宇植則是表示，這些朋友們都是大忙人，所以大家幾乎不見面，應該是說即使想見面也見不到。但也正是因為如此，大家只要能夠見面的話就會很有趣，大聊特聊，不過大家都在各自的位置上努力著，都表現得非常棒。



主持人也詢問了這組合的名字「Wooga Family」意義，崔宇植也說明，就代表著「我們是一家人」的意思，而原本也沒有太刻意，只是與朋友們見面的聚會，沒想到突然受到了關注。也因為每一位的行程都滿檔，最近更是要見上一面都很困難，不過大家都在群組裡面通報自己的近況，「我今天在大邱啊～」「我在哪裡哪裡」大家都在群組上發出生存報告，也很有趣。



崔宇植總是被大家說擁有一張少年美的娃娃臉，主持人也大讚這是他的幸運，雖然年齡漸漸增長，但形象中仍維持著少年的可愛形象，這樣的演員並不多。崔宇植也表示自己也覺得很幸運，不過每次穿上高中制服的時候總會想著「今年應該是最後一次了吧～」而且在拍攝校園場面時，旁邊總有許多真正的高中生臨時演員，混雜在他們之間也會讓他思考「這樣對嗎？」要自己認清現實才行。



崔宇植更打趣地說，自己之前也曾經有過「不想要再演高中生」的想法，想要演出一些更MAN的角色類型，所以自己也嘗試過演出動刀動槍、殺人犯、見血的一些動作戲角色，但最後發現還是演高中生最輕鬆了，因為只要坐在教室班上就可以了。讓話題瞬間變得相當搞笑。

