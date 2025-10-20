宋仲基、邊佑錫、安孝燮齊聚台北大巨蛋！確定擔任「第40屆金唱片頒獎典禮」主持人

韓國三大人氣男神 宋仲基、邊佑錫、安孝燮將於2026年1月10日現身台北大巨蛋，以主持人身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台，為盛典增添耀眼星光。

主辦單位HLL於20日正式公布這項消息，宣告三位代表韓劇與韓影的全球巨星，將與最受矚目的K-pop藝人們一同共襄盛舉，見證韓流內容在世界舞台的非凡影響力。

宋仲基睽違三年回歸金唱片舞台

憑JTBC話題劇《我的青春》再次擄獲全球觀眾的宋仲基，此次將以截然不同的風格成為盛會的壓軸亮點。 宋仲基曾於2023年曼谷金唱片典禮擔任頒獎人，感嘆：「能親身感受到K-pop的驚人能量。」如今時隔三年再度受邀，與全球粉絲相見，象徵他不僅是演技派代表，更是韓流象徵級人物。



邊佑錫人氣暴漲，音樂實力同樣受肯定

以《背著善宰跑》掀起2024年現象級熱潮的邊佑錫，戲劇、音樂雙線爆紅。 他親自演唱的插曲〈驟雨〉突破 1億次串流播放，更在多場國內外活動上獻唱，實力獲得肯定。 儘管忙於拍攝新劇《21世紀大君夫人》與 Netflix《我獨自升級》，邊佑錫仍抽空接受典禮邀請，預計將與全球K-pop粉絲近距離互動，展現獨特的舞台魅力。



安孝燮四年後再登典禮，成全球矚目焦點

曾主演《社內相親》的安孝燮，如今不僅是韓劇浪漫喜劇的代表，更以動畫電影《K-pop獵魔女團》的成功聲名大噪，以Saza Boys隊長之姿征服全球。 該作在Netflix上突破 3億次觀看，讓他成為備受矚目的全球韓流演員。 接下來，安孝燮將以新作《今天也售罄了》再度掀起浪漫喜劇旋風。 暌違四年再次登上金唱片舞台，他將以溫柔嗓音與帥氣外貌，征服全場觀眾的目光。



金唱片40週年盛典首度登陸臺北

作為一年一度韓國音樂界最具代表性的盛事，金唱片頒獎典禮今年迎來第40屆紀念，移師海外在台北最大場地——台北大巨蛋舉辦。 屆時將集結最受歡迎的韓流音樂人與演藝明星，共同掀起年度最華麗的音樂狂潮。



