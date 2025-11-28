韓網炸裂！邊佑錫、Jisoo、鉉辰現實版「臉蛋天才聯盟」！ 網友：我也想進這個派對

男演員邊佑錫、女團BLACKPINK成員Jisoo以及男團Stray Kids成員鉉辰，三位大勢明星近日齊聚首爾一場 Cartier（卡地亞） 活動，「三美」同框瞬間在韓網與社群掀起討論。

當天三人各自以黑色造型亮相，風格不同卻同樣華麗，Jisoo散發優雅公主氣質、鉉辰化身貴氣系吸血鬼美男、邊佑錫更是身材與臉蛋雙爆擊，被粉絲稱作「走在紅毯上的真人王子」。



華麗三人同框照曝光後，網友熱烈留言：「這組合太夢幻了吧！」、「這如果是派對邀請名單我也想參加！」、「三人臉型竟然有點像，好神奇」、「Jisoo完全是公主吧？ 美到不行」、「鉉辰有夠像吸血鬼，精緻到不真實」、「哇... 邊佑錫的臉和身材都超我的菜」、「三個人同框畫面太誇張，臉蛋等級完全不是人間規格」等，場面直接被形容成「臉蛋天才聯盟」。



