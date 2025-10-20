BLACKPINK回歸倒數！YG證實「新曲MV拍攝中」預告即將展開全面宣傳

【官方聲明】人氣女團 BLACKPINK 的回歸準備進入最後階段啦！！！

所屬公司 YG 娛樂於今天（20日）表示：「BLACKPINK本週將投入新歌 MV 的拍攝。為了呈現最好的成果，成員與工作人員都會在剩下的行程中全力以赴。」



YG 接著表示：「感謝一直等待 BLACKPINK 回歸的粉絲們。目前專輯正進入提升音樂完成度的最後階段，待準備完成後，將透過正式宣傳帶來好消息。」

BLACKPINK繼7月發行單曲〈JUMP〉後，正準備推出新曲。〈JUMP〉在發行首週便空降各大周榜冠軍，不僅刷新「K-pop團體擁有最多冠軍曲」的新紀錄，也在全球最大音樂串流平台 Spotify 上，以K-pop女團最短時間突破3億串流次數的成績創下佳績。



此外，BLACKPINK自7月起以「K-pop女團首位」身份登上高陽綜合運動場開唱，並展開橫跨16個城市、共33場的世界巡演「DEADLINE」。成功結束北美與歐洲場次後，成員們自10月起與亞洲粉絲見面，近期，在高雄開唱的城市效應也引發熱烈話題。（相關報導：整座高雄都變BLIИK！BLACKPINK本週開唱粉紅整個高雄，陳其邁蔡英文都淪陷XD）

