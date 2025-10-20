宋仲基、边佑锡、安孝燮齐聚台北大巨蛋！确定担任「第40届金唱片颁奖典礼」主持人

韩国三大人气男神 宋仲基、边佑锡、安孝燮将於2026年1月10日现身台北大巨蛋，以主持人身分登上「第40届金唱片颁奖典礼」舞台，为盛典增添耀眼星光。

主办单位HLL於20日正式公布这项消息，宣告三位代表韩剧与韩影的全球巨星，将与最受瞩目的K-pop艺人们一同共襄盛举，见证韩流内容在世界舞台的非凡影响力。

宋仲基睽违三年回归金唱片舞台

凭JTBC话题剧《我的青春》再次掳获全球观众的宋仲基，此次将以截然不同的风格成为盛会的压轴亮点。 宋仲基曾於2023年曼谷金唱片典礼担任颁奖人，感叹：「能亲身感受到K-pop的惊人能量。」如今时隔三年再度受邀，与全球粉丝相见，象徵他不仅是演技派代表，更是韩流象徵级人物。



边佑锡人气暴涨，音乐实力同样受肯定

以《背著善宰跑》掀起2024年现象级热潮的边佑锡，戏剧、音乐双线爆红。 他亲自演唱的插曲〈骤雨〉突破 1亿次串流播放，更在多场国内外活动上献唱，实力获得肯定。 尽管忙於拍摄新剧《21世纪大君夫人》与 Netflix《我独自升级》，边佑锡仍抽空接受典礼邀请，预计将与全球K-pop粉丝近距离互动，展现独特的舞台魅力。



安孝燮四年后再登典礼，成全球瞩目焦点

曾主演《社内相亲》的安孝燮，如今不仅是韩剧浪漫喜剧的代表，更以动画电影《K-pop猎魔女团》的成功声名大噪，以Saza Boys队长之姿征服全球。 该作在Netflix上突破 3亿次观看，让他成为备受瞩目的全球韩流演员。 接下来，安孝燮将以新作《今天也售罄了》再度掀起浪漫喜剧旋风。 暌违四年再次登上金唱片舞台，他将以温柔嗓音与帅气外貌，征服全场观众的目光。



金唱片40周年盛典首度登陆台北

作为一年一度韩国音乐界最具代表性的盛事，金唱片颁奖典礼今年迎来第40届纪念，移师海外在台北最大场地——台北大巨蛋举办。 届时将集结最受欢迎的韩流音乐人与演艺明星，共同掀起年度最华丽的音乐狂潮。



