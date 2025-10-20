夢幻聯動！BTS防彈少年團J-Hope跨刀助陣LE SSERAFIM新曲〈SPAGHETTI〉，首度為K-pop女團獻聲掀熱議

BTS防彈少年團成員J-Hope驚喜宣佈參與人氣女團LE SSERAFIM即將於10月24日推出的首張單曲專輯〈SPAGHETTI〉，這是他出道以來首度為女團擔任Feat.（合唱），消息一出立即在全球K-pop圈掀起熱烈討論。

LE SSERAFIM於20日淩晨透過HYBE官方YT頻道及社群平台公開特別預告影片《THE KICK》，揭曉此次合作的神祕嘉賓，結尾還搶先曝光他與LE SSERAFIM合唱的關鍵片段 「EAT IT UP」，引得粉絲驚呼連連。



事實上，雙方的音樂緣分早在去年就已結下。 LE SSERAFIM成員許允真曾參與J-Hope於2024年3月發行的特別專輯《HOPE ON THE STREET VOL.1》中歌曲〈I Don't Know〉的演唱。 此次J-Hope反過來為LE SSERAFIM回歸助陣，展現出HYBE旗下藝人前輩和後輩間的深厚情誼。



LE SSERAFIM的〈SPAGHETTI〉將於 10月24日下午1時（韓國時間） 正式公開。 在此之前，團隊將於21日釋出〈HIGHLIGHT PLATTER〉預告片，22日推出MV預告，持續升溫回歸氣勢。



