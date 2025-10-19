【韓網熱門】韓遊客台灣便利店遇趣事：和兼職生對視3分鐘！韓網大讚：超親切，好感爆棚

台灣作為韓國遊客出遊的熱門地，經常有人在網路上分享在台灣行的經驗貼或旅途中的趣事。

最近就有一名網友分享了自己在台灣便利店裡和兼職生的一段眼神交流故事，原PO主表示：「我在台灣便利店裡和兼職生對視中。 不知道原因，反正他讓我等3分鐘，這樣的話沙拉就會打折，我說『好，好』，傻傻站著，對視了3分鐘，怎麼有點搞笑...」這則內容甚至引來了 711台灣官方帳號的留言：「歡迎您，這就是台灣感性！」



韓國網友評論：

1. 好親切啊

2. 真的很溫柔

3. 三分鐘，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

4. 台灣的便利店店員都超親切

5. 因為一看就知道是外國遊客，他們就會想盡辦法幫忙、想讓人更享受台灣旅行，這種真的很好，所以一直留下好印象

6. 真的，台灣人真的很親切。 雖然不知道內心怎樣，但旅行時遇到的很多人都熱心到不行

7. 太溫柔了哈哈，怕講太多聽不懂，就只說「等三分鐘」，超可愛

8. 我在台灣丟過兩次錢包，兩次都找回來了！第一次是隔天去櫃檯，他們還幫我保管著，感動死。 台灣是唯一讓我想多次重遊的地方

9. 上次去台灣買景點門票的時候店員不賣，說20分鐘后再來，結果那時候開始免費入場了

10. 台灣人都超親切，我去三次都遇到好人

11. 太親切了吧，我在韓國都懶得解釋，更別說對外國人還能這麼細心說明，真的厲害

12. 真的超感謝，台灣真的很親切。 我去過三次，每次都是好回憶。 有次差點趕不上車，旅館員工直接借我交通卡，太感動了

13. 是要幫忙趕上限時特賣啊

14. 台灣人真的超親切哈哈，所以我家愛豆開巡演如果有台灣場我一定去！餐廳的人也超熱情，拼命推薦、還想多幫忙

15. 雖然我對台灣本身沒特別好感，但他們對旅客真的很友善

16. 我在台灣時把外套忘在火車上，錢包也沒帶，在便利店買水時Line Pay用不了，店員居然說要請我喝、讓我直接拿走！我太震驚了還跑去找朋友來幫我結帳

17. 我真的覺得台灣人超親切！有次我一個人坐公車到蘆葦田的終點站，整車只剩我一個人，司機看我一臉懵地說「你怎麼還在這？ 這邊沒景點啊！」然後帶我去找維修的大叔，那大叔全身刺青、看起來超兇，但他特別溫柔地說「跟我來，這方向、別走錯、等會這邊有車，不要搭計程車太貴了~」還送我去站牌，太暖了

18. 我每次去台灣都能遇到讓我重新相信人性的事ᅲᅲᅲ真的太親切、太溫柔，是我最愛的旅行地

19. 真的超親切！我去臺灣看偶像演唱會，完全不會中文，結果地鐵坐反方向，有人一路帶我去場館。 回程又坐錯車，另一位臺灣人還把我送回飯店門口然後帥氣地走掉，帥炸

20. 這種事超搞笑哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3954169702

