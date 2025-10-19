【韩网热门】韩游客台湾便利店遇趣事：和兼职生对视3分钟！韩网大赞：超亲切，好感爆棚

台湾作为韩国游客出游的热门地，经常有人在网路上分享在台湾行的经验贴或旅途中的趣事。

最近就有一名网友分享了自己在台湾便利店里和兼职生的一段眼神交流故事，原PO主表示：「我在台湾便利店里和兼职生对视中。 不知道原因，反正他让我等3分钟，这样的话沙拉就会打折，我说『好，好』，傻傻站著，对视了3分钟，怎么有点搞笑...」这则内容甚至引来了 711台湾官方帐号的留言：「欢迎您，这就是台湾感性！」



韩国网友评论：

1. 好亲切啊

2. 真的很温柔

3. 三分钟，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

4. 台湾的便利店店员都超亲切

5. 因为一看就知道是外国游客，他们就会想尽办法帮忙、想让人更享受台湾旅行，这种真的很好，所以一直留下好印象

6. 真的，台湾人真的很亲切。 虽然不知道内心怎样，但旅行时遇到的很多人都热心到不行

7. 太温柔了哈哈，怕讲太多听不懂，就只说「等三分钟」，超可爱

8. 我在台湾丢过两次钱包，两次都找回来了！第一次是隔天去柜台，他们还帮我保管著，感动死。 台湾是唯一让我想多次重游的地方

9. 上次去台湾买景点门票的时候店员不卖，说20分钟后再来，结果那时候开始免费入场了

10. 台湾人都超亲切，我去三次都遇到好人

11. 太亲切了吧，我在韩国都懒得解释，更别说对外国人还能这么细心说明，真的厉害

12. 真的超感谢，台湾真的很亲切。 我去过三次，每次都是好回忆。 有次差点赶不上车，旅馆员工直接借我交通卡，太感动了

13. 是要帮忙赶上限时特卖啊

14. 台湾人真的超亲切哈哈，所以我家爱豆开巡演如果有台湾场我一定去！餐厅的人也超热情，拼命推荐、还想多帮忙

15. 虽然我对台湾本身没特别好感，但他们对旅客真的很友善

16. 我在台湾时把外套忘在火车上，钱包也没带，在便利店买水时Line Pay用不了，店员居然说要请我喝、让我直接拿走！我太震惊了还跑去找朋友来帮我结帐

17. 我真的觉得台湾人超亲切！有次我一个人坐公车到芦苇田的终点站，整车只剩我一个人，司机看我一脸懵地说「你怎么还在这？ 这边没景点啊！」然后带我去找维修的大叔，那大叔全身刺青、看起来超凶，但他特别温柔地说「跟我来，这方向、别走错、等会这边有车，不要搭计程车太贵了~」还送我去站牌，太暖了

18. 我每次去台湾都能遇到让我重新相信人性的事ᅲᅲᅲ真的太亲切、太温柔，是我最爱的旅行地

19. 真的超亲切！我去台湾看偶像演唱会，完全不会中文，结果地铁坐反方向，有人一路带我去场馆。 回程又坐错车，另一位台湾人还把我送回饭店门口然后帅气地走掉，帅炸

20. 这种事超搞笑哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3954169702

