《玩什麼好呢？》劉在錫虧他虧「人工臉」，黃光熙機智反擊：「最近因為太帥引發爭議，其實沒整形！」

昨天（18日）播出的 MBC 綜藝節目《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）中，劉在錫與成員們為了組成「沒人氣的人聚會」而與黃光熙見面，他也展現了依舊犀利的好口才。

光熙曾與劉在錫、HAHA 一同主持過 MBC 綜藝節目《無限挑戰》，久違的又在小螢幕上同框，效果十足。

當天，劉在錫一看到光熙就開玩笑說：「你怎麼變得這麼人工啊？」對他的外貌提出疑問。光熙則無奈回應：「我們快一年沒見，開口第一句就是說我人工嗎？」自然互虧的模樣，引發現場大笑。



HAHA 又補上一句：「感覺像組裝出來的一樣。」光熙笑著解釋：「最近有整形傳聞，但我哪裡都沒動，長得一樣。只是因為太帥所以才有爭議啦。」

劉在錫與 HAHA 也指出他妝化太濃，劉在錫更爆料說：「聽說你的經紀人每次出國都累壞了，因為要幫你拍照。」

當被問到會拍幾張時，光熙笑答：「拍幾張？是拍到 1TB 的程度呢！」讓全場大笑不止。（我google了一下，說1TB容量可以存放約25萬張1200萬像素的照片）

▼《玩甚麼好呢？》每週六晚間6點30分播出，Viu也會每週上架最新集數。



