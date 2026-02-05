不敢相信！當年圓萌尹厚竟談戀愛了，約會神似張員瑛的女團成員親妹，網驚：孩子何時長大的

還記得《爸爸！我們去哪兒？ 》裡那個圓滾滾、吃相超可愛的「國民侄子」尹厚嗎？ 當年那個被尹民秀爸爸抱在懷裡的小男孩，一轉眼竟然已經到了能交女友的年紀！最新消息曝光他的第一次約會對象，瞬間讓全網姨母粉心碎淚奔：「我的孩子長大了...」

這一切都要從實境秀《我孩子的戀愛2》說起。 這節目主打「父母視角」，讓觀眾跟著明星爸媽一起「過度投入」觀察子女的戀愛過程，根本是現實版「我家孩子到底怎麼談戀愛的！」的好奇心大解放。

節目方日前公開第一波預告時，尹厚從當年萌娃「進化」成青澀青年的模樣就引發暴動。 而現在更勁爆的來了——他的首次約會對象，正是歌手朴南政的女兒、同時也是女團STAYC成員朴蒔恩的妹妹朴蒔佑！她因長相酷似IVE張員瑛而快速火遍網路。



這組合簡直是「星二代超級聯動」！尹厚的爸爸是情歌天王尹民秀，朴蒔佑的爸爸是元祖唱跳歌手朴南政，姊姊還是大勢女團成員，根本是含著金湯匙出生的「偶像世家」約會。 預告中兩人略帶尷尬又青春洋溢的互動，已經讓網友瘋狂敲碗：「這對太有火花！」、「兩位爸爸在鏡頭後應該比孩子還緊張吧！」

《我孩子的戀愛2》即將正式播出，看來尹厚的「人生第一次約會」不只讓老爸尹民秀坐立難安，更準備讓當年看著他長大的姨母粉們一起心跳加速了！

