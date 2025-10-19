粉絲全傻眼！田祉潤揭4Minute解散真相：無預警解散，只有泫雅續約！

前4Minute成員田祉潤首度坦言，當年團體解散時經歷的「震撼瞬間」，讓她一度陷入人生低谷。

田祉潤近日登上YouTube節目《入場券昭炫》，在「姊妳那時候為什麼那樣？ 祉潤姊的當年心境&未公開舞蹈影片」這集裡，罕見談到4Minute時期的幕後故事與近況。 令人驚喜的是她透露自己現在正以「作家」身分展開新人生，「我現在在寫小說，第一次公開這件事，其實一直很喜歡創作，以前超愛看可愛淘的小說。」



至於為何想開始寫作？ 田祉潤說是受到內容啟發：「看某些作品時，會不自覺想著『如果故事這樣發展會怎樣？』所以就開始動筆。」她笑說，現在的生活跟以前完全不同，「不再是被看見的一方，而是站在幕後創作屬於自己的東西。」



但談起最艱難的時期時，她語氣明顯沉重下來：「4Minute解散後的一兩年，是我人生最難熬的時候。 那時突然接到解散通知，隔天就什麼都沒了，整個人失去了歸屬感。」這番話也讓不少粉絲驚訝，似乎暗示當年解散並非團員共同決定。節目上，另一位成員權昭賢也補充：「我記得那時載著田祉潤姊去找公司代表，結果被擋在門外，真的大受打擊。」兩人回憶當時的無助與委屈，讓粉絲聽了都鼻酸。



4Minute於2009年以《Hot Issue》出道，成員包括許嘉允、田祉潤、泫雅、權昭賢與南智賢，曾以〈Hot Issue〉、〈VOLUME UP〉、〈What's Your Name?〉等多首熱門歌曲走紅。 可惜活動七年後，2016年僅泫雅與CUBE娛樂續約，團體正式解散，也引發外界對內幕的諸多揣測。

