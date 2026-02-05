《青龍獎》最懸疑眼神破解！朴正民「凝視華莎」真相超乎想像，網嘆：你倆的羅曼史全靠我們腦補啊

去年《青龍電影獎》頒獎典禮上，演員朴正民在台下凝視歌手華莎表演的畫面，被鏡頭捕捉後在網路瘋傳，更被網友戲稱為「年度最專注觀察家」。 如今這段「沉迷名場面」的真相終於公開，理由竟讓人哭笑不得！

화사님 무대 준비하다가 걸어가는 박정민 정면샷 미쳤나 진짜................



그런 손 그런 눈썹 그런 표정 하지말라고 나 못 산다고 pic.twitter.com/07JsN8q2F8 — 바기 (@ouonep_honest) November 20, 2025

在忠州市官方YouTube頻道最新公開的訪談中，被稱為「忠州男子」的公務員金善泰（音譯）當面詢問嘉賓朴正民當時的情況。 朴正民坦率回應：「我根本不知道鏡頭在拍我！」他解釋當時純粹是被華莎的表演細節吸引：「我只是在想『啊，原來是赤腳啊』，因為覺得好奇才一直看，真的沒別的意思！」當金善泰追問「難道沒擔心她腳會冷嗎？」，朴正民立刻搞笑否認：「不不不，完全沒那種想法！」徹底粉碎網友之前浪漫的劇情腦補。



訪談中朴正民更展現獨特幽默感，當被問到是否羨慕華莎表演成功帶來的音源收入，或對方有無表示要請客時，他竟一臉正經地回答：「華莎其實很怕我。」接著補充：「可能是故意躲我吧，畢竟請客要花錢買肉啊！」無厘頭發言讓全場笑翻。



這段訪談不僅揭開青龍獎名場面的真相，更讓觀眾看到朴正民私下坦率又風趣的真實面貌，與金善泰公務員一來一往的互動效果十足，影片公開後再度引發網友熱議：「果然朴正民的思考永遠出乎意料！」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞