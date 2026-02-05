韓網笑瘋！趙寅成自黑從「地方驕傲」變「獨居老人」：脫掉明星光環誰還要我？

「國民男神」趙寅成竟然也有年齡焦慮？

在最新一期的SBS綜藝《只要有空，4》中，他展現超反差面貌，一邊自信滿滿自稱「江東區的兒子」，下一秒卻突然垮掉，苦笑自嘲：「現在是芳荑洞獨居老人啦！」這番幽默自黑當場讓攝影棚炸開一片笑聲。



雖然嘴上說著焦慮，但趙寅成在節目中依舊帥氣爆棚，帶著劉在錫、柳演錫、朴海俊與朴正民穿梭首爾江東區，魅力完全不減。 粉絲看完紛紛留言：「這顏值跟年紀根本無關！」、「歐巴的煩惱太真實了~但你真的想太多！」、「歐巴，快看看我，我等了你很久了」、「帥而不自知的趙寅成」等。



其實這位長腿歐巴私下對年齡超有感！2024年他在YouTube頻道《心酸的哥哥申東燁》中就曾坦承，隨著年紀增長，「男性的自信正在一點一點消失」。 他更坦言大部份人都是與比自己年紀小的人交往，而不是比自己年長的人談戀愛，為此他也感到了危機，「除了名氣之外，比起我年輕的人會喜歡我嗎？ 」趙寅成當時已經43歲了，正值適婚年齡。 他還透露了來自母親的壓力：「（結婚）不是不想，而是沒辦法，所以媽媽說『你應該有個孩子，如果有的話，就把他帶回來』。」 趙寅成表示自己現在很滿足，「即使不結婚，只是談戀愛，也會很滿足啊，不一定是『不結婚』或者『一定要結婚』，那太極端了。」 他還打趣道：「我曾和朋友們開玩笑說，我會比任何人都更早搬進養老院，那樣可能更好。」最好笑的是趙寅成還加碼爆料，當他把這些煩惱告訴好友裵晟祐時，對方竟回嗆：「你對我說這些幹嘛？」無奈反應讓全場再度噴笑。

