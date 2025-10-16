宋仲基♥千瑀嬉再現「純愛疼痛文學」巔峰！細膩詮釋浪漫韓劇《我的青春》本週五迎來大結局

「初戀重逢、時日無多」——雖是經典的愛情公式，但人們依舊會為這類故事傾心。明知愛情終將伴隨痛苦，仍難忘那段過程中的美好回憶，Viu Original原創愛情韓劇《我的青春》中，宋仲基和千瑀嬉（千玗嬉）就用100%的浪漫演技實力，寫下了舊情重燃愛火的歷史新篇章。

《我的青春》即將在10月17日（星期五）播出EP.12大結局，相隔15年再次重逢的鮮于海（宋仲基飾）和成濟妍（千瑀嬉飾），他們的故事不只是回味舊情回憶的愛戀，而是在喚醒青春回憶的同時，重新學會愛與勇氣的動人敘事。



成為花藝師的鮮于海，與身為演員經紀人的成濟妍，在各自不完美的人生裡奔忙，直到一檔綜藝節目的邀約，讓兩人再度相遇。成濟妍依舊小心翼翼，鮮于海則顯得淡然許多。然而他們一次次地接觸與靠近，那句「你也想我了嗎？」喚醒了他深藏的情感。



童年時期有過太多傷痕跟痛苦的鮮于海，漸漸在與成濟妍的相處過程中，重獲了信任人的能力，成濟妍的存在，也讓鮮于海的人生再次轉動。



宋仲基充滿節制感的演技，完美詮釋出一個被記憶囚禁的人，陷入痛苦時無法言喻的難受。印象最深刻的，便是他從小獨立堅強，長大後面對不負責任的父親時，終於真正情緒大爆發時，那隱忍多年的不甘宣洩而出，也真正感動了螢幕前的觀眾們。



千瑀嬉則如同一道明媚的陽光，照亮宋仲基陰鬱不安的世界，一次次讓他重新感受到世界的美好。千瑀嬉的真誠告白，也讓宋仲基忍不住感嘆：「這個世界...還挺美好的嘛」，這段愛情不只治癒了角色，也治癒了一直在追劇的我們。



得知患病的鮮于海選擇放棄愛情，而成濟妍則做出相反的選擇。但也由此拋出了問題：「為愛退讓才是對的嗎？還是該一起撐下去？」這件事並沒有明確的答案，但他們為了不失去彼此而直面痛苦的模樣，對許多人而言，是無法抗拒的深刻浪漫。



上一集（EP.11）結尾，預告了鮮于海病情迅速惡化，原本約定好要一起努力克服，但這場毫無預警的危機最終讓成濟妍崩潰痛哭。此前，鮮于海唯一的心願就是和成濟妍一起去「只屬於我們的修學旅行」，兩人的幸福時光也因此更加彌足珍貴，最終回鮮于海是否能夠順利活下去，和成濟妍擁抱幸福呢？ EP.12 大結局將在星期五晚10點35分於Viu上架。

