殷志源低調再婚變「妻寶男」！李壽根爆料：早在肯亞就覺得不單純啦～

男星殷志源近日在節目上首度談及與小9歲造型師女友再婚的心情，引發網友熱議。這也是他與前妻離婚13年後，再度迎來人生新篇章。

日前公開的YouTube節目《心酸的哥哥申東燁》中，殷志源與李壽根一起登場，主持人申東燁一見面就笑著恭喜：「志源啊，恭喜你結婚啦！」氣氛立刻變得超歡樂。李壽根則搞笑表示：「我以為會收到第二次喜帖，結果什麼都沒有，真的太低調了！」

對於沒邀請朋友出席婚禮，殷志源害羞地解釋：「我們家人商量後決定只辦家族婚禮。我這個人不太習慣被誇獎，覺得很尷尬，所以乾脆安靜地辦一辦就好。」他笑說第一次婚禮當年也是在海外悄悄舉行，「我好像天生就不適合鋪張啦。」 申東燁也在節目中問他：「雖然你們是家族式婚禮，但這麼值得祝福的事，不該公開一點嗎？」殷志源則笑著回答：「是我跟老婆一起決定的，她不太習慣被誇，我也覺得低調一點比較像我們的風格。」



李壽根接著爆料，早在肯亞拍節目時就覺得「事情不單純」，「那時志源突然拿出一堆高級护肤品要我試用，我心想：造型師怎麼貼心成這樣？結果果然是那位造型師小姐本人！」讓現場笑聲不斷。實際上粉絲早就對這段戀情有所懷疑。有人曾翻出他錄製《新西遊記》時的片段，指出陪他一起吃飯的工作人員就是現在的妻子，當時就被網友戲稱「已經悄悄曝光啦」。

殷志源也透露兩人從工作夥伴變成戀人的過程，坦言：「在還沒交往之前，她就會幫我準備所有東西，連內衣都幫我帶。因為《兩天一夜》常要下水拍攝嘛，我的衣服、內衣都是她負責。」他笑說自己平常不太社交，也沒什麼機會去認識新朋友，「所以能遇到懂我、又一直在身邊的人，很自然就變成戀人。」

殷志源形容妻子是「像泰迪熊一樣溫柔的女人」，並笑說：「我現在是狗派老公，要做個忠實又乖的丈夫。」婚後他也展現出成熟暖男的一面，談到生活細節時表示：「結婚後垃圾都我倒，因為有些東西比較重，老婆拿可能會受傷。」寵妻言論讓粉絲直呼「超加分」。

這次再婚後殷志源展現出不同於「殷初丁」（初丁：초딩国小生，形容初学者）時期的成熟與穩重，從過去的頑皮形象轉變為體貼的「寵妻老公」。他說自己只想守住眼前的平凡幸福，也讓粉絲們紛紛送上祝福：「志源哥終於找到屬於自己的幸福，太替他開心了！」

