【2025 KBS演藝大賞】獲獎名單：全炫茂斬獲「大賞」，《做家務的男人們》最受觀眾喜愛
廣告

【2025 KBS演藝大賞】獲獎名單：全炫茂斬獲「大賞」，《做家務的男人們》最受觀眾喜愛

明星   2025年12月20日   星期六21:08   Tracy  

（封面圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

【2024 KBS演藝大賞】頒獎典禮在今晚12月20日21:20（韓國時間）舉行，主持人：李珉廷、文世潤、李燦元。「大賞候補」：金淑、金鍾旼、李燦元、朴寶劍、全炫茂。

（圖源：TV DAILY）（圖源：大賞候選/2025KBS演藝大賞截圖）

▼新人獎（實境Show）：《新品上市便利餐廳》金剛于、《超人回來了》沈亨倬
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼新人獎（Show、Variety）：《The Seasons》10cm、《搞笑演唱會》羅賢榮
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼年度DJ獎：《調高OH MY GIRL 效定的音量》OH MY GIRL 效定、《殷嘉恩閃閃發光的Trot》殷嘉恩
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼年度綜藝人獎：《不朽的名曲》《新品上市便利餐廳》李燦元、《社長的耳朵是驢耳朵》全炫茂、《新品上市便利餐廳》BOOM、《社長的耳朵是驢耳朵》金淑、《音樂銀行》朴寶劍、《搞笑演唱會》金英熙、《兩天一夜》金鍾旼
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼HOT ISSUE節目獎：《你來我往的溫情，李珉廷》李珉廷
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼特別節目獎：《趙容弼 此刻即永恆》
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼最佳娛樂人獎：《做家務的男人們》殷志源、《你來我往的溫情，李珉廷》金載沅、《屋塔房問題兒們》洪真慶、《兩天一夜》文世潤
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼PD特別獎：《全國歌唱大賽》南希奭、《社長的耳朵是驢耳朵》嚴智仁
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼人氣獎：《社長的耳朵是驢耳朵》鄭智善、《不朽的名曲》FORESTELLA
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼功勞獎：全裕成（已故）
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼優秀獎（實境Show）：《做家務的男人們》池昌烈、《新品上市便利餐廳》金在中
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼優秀獎（Show、Variety）: 《兩天一夜》柳善皓、《屋塔房問題兒們》朱宇宰
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼最優秀獎（Show、Variety）：《兩天一夜》李準、《屋塔房問題兒們》宋恩伊
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼最優秀獎（實境Show）《新品上市便利餐廳》李貞賢、《做家務的男人們》朴瑞鎮
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

▼觀眾評選最佳節目獎：《做家務的男人們》

▼大賞：《社長的耳朵是驢耳朵》全炫茂
（圖源：2025KBS演藝大賞截圖）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 【2025 KBS演藝大賞】獲獎名單：全炫茂斬獲「大賞」，《做家務的男人們》最受觀眾喜愛
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手