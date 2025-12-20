【2025 KBS演藝大賞】獲獎名單：全炫茂斬獲「大賞」，《做家務的男人們》最受觀眾喜愛

【2024 KBS演藝大賞】頒獎典禮在今晚12月20日21:20（韓國時間）舉行，主持人：李珉廷、文世潤、李燦元。「大賞候補」：金淑、金鍾旼、李燦元、朴寶劍、全炫茂。
▼新人獎（實境Show）：《新品上市便利餐廳》金剛于、《超人回來了》沈亨倬
▼新人獎（Show、Variety）：《The Seasons》10cm、《搞笑演唱會》羅賢榮
▼年度DJ獎：《調高OH MY GIRL 效定的音量》OH MY GIRL 效定、《殷嘉恩閃閃發光的Trot》殷嘉恩
▼年度綜藝人獎：《不朽的名曲》《新品上市便利餐廳》李燦元、《社長的耳朵是驢耳朵》全炫茂、《新品上市便利餐廳》BOOM、《社長的耳朵是驢耳朵》金淑、《音樂銀行》朴寶劍、《搞笑演唱會》金英熙、《兩天一夜》金鍾旼
▼HOT ISSUE節目獎：《你來我往的溫情，李珉廷》李珉廷
▼最佳娛樂人獎：《做家務的男人們》殷志源、《你來我往的溫情，李珉廷》金載沅、《屋塔房問題兒們》洪真慶、《兩天一夜》文世潤
▼PD特別獎：《全國歌唱大賽》南希奭、《社長的耳朵是驢耳朵》嚴智仁
▼人氣獎：《社長的耳朵是驢耳朵》鄭智善、《不朽的名曲》FORESTELLA
▼優秀獎（實境Show）：《做家務的男人們》池昌烈、《新品上市便利餐廳》金在中
▼優秀獎（Show、Variety）: 《兩天一夜》柳善皓、《屋塔房問題兒們》朱宇宰
▼最優秀獎（Show、Variety）：《兩天一夜》李準、《屋塔房問題兒們》宋恩伊
▼最優秀獎（實境Show）《新品上市便利餐廳》李貞賢、《做家務的男人們》朴瑞鎮
▼觀眾評選最佳節目獎：《做家務的男人們》
