宋仲基♥千瑀嬉再现「纯爱疼痛文学」巅峰！细腻诠释浪漫韩剧《我的青春》本周五迎来大结局

「初恋重逢、时日无多」——虽是经典的爱情公式，但人们依旧会为这类故事倾心。明知爱情终将伴随痛苦，仍难忘那段过程中的美好回忆，Viu Original原创爱情韩剧《我的青春》中，宋仲基和千瑀嬉（千玗嬉）就用100%的浪漫演技实力，写下了旧情重燃爱火的历史新篇章。

《我的青春》即将在10月17日（星期五）播出EP.12大结局，相隔15年再次重逢的鲜于海（宋仲基饰）和成济妍（千瑀嬉饰），他们的故事不只是回味旧情回忆的爱恋，而是在唤醒青春回忆的同时，重新学会爱与勇气的动人叙事。



成为花艺师的鲜于海，与身为演员经纪人的成济妍，在各自不完美的人生里奔忙，直到一档综艺节目的邀约，让两人再度相遇。成济妍依旧小心翼翼，鲜于海则显得淡然许多。然而他们一次次地接触与靠近，那句「你也想我了吗？」唤醒了他深藏的情感。



童年时期有过太多伤痕跟痛苦的鲜于海，渐渐在与成济妍的相处过程中，重获了信任人的能力，成济妍的存在，也让鲜于海的人生再次转动。



宋仲基充满节制感的演技，完美诠释出一个被记忆囚禁的人，陷入痛苦时无法言喻的难受。印象最深刻的，便是他从小独立坚强，长大后面对不负责任的父亲时，终於真正情绪大爆发时，那隐忍多年的不甘宣泄而出，也真正感动了萤幕前的观众们。



千瑀嬉则如同一道明媚的阳光，照亮宋仲基阴郁不安的世界，一次次让他重新感受到世界的美好。千瑀嬉的真诚告白，也让宋仲基忍不住感叹：「这个世界...还挺美好的嘛」，这段爱情不只治愈了角色，也治愈了一直在追剧的我们。



得知患病的鲜于海选择放弃爱情，而成济妍则做出相反的选择。但也由此抛出了问题：「为爱退让才是对的吗？还是该一起撑下去？」这件事并没有明确的答案，但他们为了不失去彼此而直面痛苦的模样，对许多人而言，是无法抗拒的深刻浪漫。



上一集（EP.11）结尾，预告了鲜于海病情迅速恶化，原本约定好要一起努力克服，但这场毫无预警的危机最终让成济妍崩溃痛哭。此前，鲜于海唯一的心愿就是和成济妍一起去「只属於我们的修学旅行」，两人的幸福时光也因此更加弥足珍贵，最终回鲜于海是否能够顺利活下去，和成济妍拥抱幸福呢？ EP.12 大结局将在星期五晚10点35分於Viu上架。

