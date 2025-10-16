【韓網熱門】韓國旅客成「特級攝影師」代名詞，西方網熱議：請韓國人拍照絕不踩雷！

最近，「韓國人幫忙拍旅遊照」的話題在西方社群引起關註。 博主表示，如果在觀光地發現有人為取好角度而降低身軀、蹲下、甚至躺在地上，那麼100%是韓國人。

外國網友打趣說，如果請西方人幫拍，大多只會得到一張隨手一拍的照片；但韓國人不同，他們就像專業攝影師，會仔細考慮構圖和姿勢：「韓國人看起來面無表情，可一旦被拜託拍照，就會瞬間突變，用全部熱情拍出最佳作品。 」

西方網友留言分享經歷：「有次請一位韓國人幫我拍照，他看到我用的是 iPhone 6，於是用他的iPhone13拍了傳給我，因為那隻手機的鏡頭更好」「如果你掉進觀光陷阱，馬上找韓國遊客！人生照保證入手！」



原PO：別誤會，不是所有韓國人都很會拍照。 不過我確實會從不同角度拍5張。



韓國網友評論：

1. 韓國人裡也有拍照苦手kkk熱情歸熱情，技術是另一回事

2. 為什麼應該請韓國人幫忙拍照：1. 拍照的人滿意之前不會停止; 2. 不會拿著手機跑掉。

3. 不拍則已，既然答應就要全力以赴kkk

4. 不只把人拍美，還會特地讓背景清楚，證明拍在哪裡kkk

5. 有次在觀景台幫一對情侶拍，結果排隊的人越來越多，最後幫超過十組人拍照

6. 是親切又誠實、審美感優秀的民族

7. 在美國幫人拍照時，一接過手機就產生了巨大的責任感，像是一種「必須拍出最完美照片」的匠人精神，一種自尊心

8. 韓國人就是喜歡把事情做到完美，這樣才覺得痛快。

9. 雖然不一定拍得好，但一定會很用心

10. 接過手機後自然會蹲低，反復倒數「3， 2， 1， one more， 3， 2， 1...」

11. 橫的、直的、近景、 中景，總共拍15張，總有一張會滿意吧

12. 沒錯，至少要拍到我滿意為止，不能給韓國人丟臉kkk

13. 但我本人常拍糊，拜託別找我，我可能達不到你的期待！

14. 我其實不太會拍，但為了不讓人發現，只能拼盡全力

15. 被拜託的瞬間有種「我被選中了」的感覺，一定要好好拍才行

16. 我都找中國人幫拍，他們能把腿拍成兩公尺長kkk其實無論韓國人還是中國人，只要請幫老婆拍照的老公來拍，幾乎都能拍出「人生照」，畢竟他們都受過訓練kkk

17. 對不起，我是手殘，但我一定會努力拍出最好的照片！

出處：https://theqoo.net/hot/3953345593

