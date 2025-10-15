Kush×VVN婚禮星光爆棚！BIGBANG 三人包攬司儀、祝詞、祝歌，

音樂圈神仙眷侶誕生！知名音樂製作人Kush與VVN 11日在首爾舉行盛大婚禮，現場堪比「YG家族同學會」，不僅Bigbang全員到齊擔綱重要角色，更集結Somi、ALLDAY PROJECT、MEOVV等偶像，星光熠熠的畫面讓網友狂讚：「這根本是頒獎典禮紅毯！」

婚禮上最大亮點莫過於Bigbang世紀合體！大聲擔任典禮MC，太陽深情獻唱祝歌，G-Dragon更親自致詞，三人以不同方式為摯友送上祝福，讓現場秒變」小型演唱會」。



결혼식 빅뱅 좋은데 힘들다..

뭔말 사회 보는 대성 해피라이프 해피와이프 외치는 영배 아기 전용 미소 짓는 권지용 pic.twitter.com/Diz09iYNzn — 옐 (@Mollyuzu1207) October 11, 2025

除了Bigbang，同Somi、ALLDAY PROJECT、MEOVV等藝人全員到場，少女時代Yuri更以新娘表姐身份開心合照，發文大讚：「今天真的美得像天使！」展現演藝圈強大人際網。



新娘VVN選擇優雅的露肩婚紗大秀精緻鎖骨線條，新郎Kush則以經典燕尾服亮相，兩人舉手投足盡顯音樂人的時尚品味。 婚後隔天VVN更在IG甜蜜發文：「在這廣闊世界裡相遇相愛，每個瞬間都像命運安排」，並承諾會「互相珍惜、好好生活」，閃度破表！



Kush出道於2003年嘻哈雙人組「Stony Skunk」，後來轉型成為實力派製作人，參與創作的歌手陣容超華麗——包括BIGBANG、G-Dragon、太陽、2NE1、嚴正化、趙賢雅、徐寅永（徐仁英）等。 他製作過許多經典名曲，像是Gummy《對不起》、Zion.T《楊花大橋》、Jisoo《Flower》以及《Kpop 獵魔女團》的《Soda Pop》，可說是韓樂界的「金曲製造機」。VVN則是模特兒出身、現為音樂製作人，曾參與製作BIGBANG《春夏秋冬》、Heize《Bingle Bingle》、G-Dragon《Home Sweet Home》等作品，實力不容小覷。 這對「音源強者CP」的結合，被看好將誕下最強音樂基因寶寶！

