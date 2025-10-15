Kush×VVN婚礼星光爆棚！BIGBANG 三人包揽司仪、祝词、祝歌，

音乐圈神仙眷侣诞生！知名音乐制作人Kush与VVN 11日在首尔举行盛大婚礼，现场堪比「YG家族同学会」，不仅Bigbang全员到齐担纲重要角色，更集结Somi、ALLDAY PROJECT、MEOVV等偶像，星光熠熠的画面让网友狂赞：「这根本是颁奖典礼红毯！」

婚礼上最大亮点莫过於Bigbang世纪合体！大声担任典礼MC，太阳深情献唱祝歌，G-Dragon更亲自致词，三人以不同方式为挚友送上祝福，让现场秒变」小型演唱会」。



결혼식 빅뱅 좋은데 힘들다..

뭔말 사회 보는 대성 해피라이프 해피와이프 외치는 영배 아기 전용 미소 짓는 권지용 pic.twitter.com/Diz09iYNzn — 옐 (@Mollyuzu1207) October 11, 2025

除了Bigbang，同Somi、ALLDAY PROJECT、MEOVV等艺人全员到场，少女时代Yuri更以新娘表姐身份开心合照，发文大赞：「今天真的美得像天使！」展现演艺圈强大人际网。



新娘VVN选择优雅的露肩婚纱大秀精致锁骨线条，新郎Kush则以经典燕尾服亮相，两人举手投足尽显音乐人的时尚品味。 婚后隔天VVN更在IG甜蜜发文：「在这广阔世界里相遇相爱，每个瞬间都像命运安排」，并承诺会「互相珍惜、好好生活」，闪度破表！



Kush出道於2003年嘻哈双人组「Stony Skunk」，后来转型成为实力派制作人，参与创作的歌手阵容超华丽——包括BIGBANG、G-Dragon、太阳、2NE1、严正化、赵贤雅、徐寅永（徐仁英）等。 他制作过许多经典名曲，像是Gummy《对不起》、Zion.T《杨花大桥》、Jisoo《Flower》以及《Kpop 猎魔女团》的《Soda Pop》，可说是韩乐界的「金曲制造机」。VVN则是模特儿出身、现为音乐制作人，曾参与制作BIGBANG《春夏秋冬》、Heize《Bingle Bingle》、G-Dragon《Home Sweet Home》等作品，实力不容小觑。 这对「音源强者CP」的结合，被看好将诞下最强音乐基因宝宝！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻