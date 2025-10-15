SEVENTEEN將與Disney+合作，推出「出道十週年」紀錄片：從自製偶像到超級巨星的10年感動公開

人氣男團 SEVENTEEN 迎來出道10週年，將與全球串流平台Disney+攜手推出紀錄片系列《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》，預計在11月7日透過Disney+在全球首播，令粉絲們相當期待！

《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》將收錄吸引超過103萬7000名觀眾參與的演唱會「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」華麗舞台、專為粉絲準備的《2025 SVT 9TH FAN MEETING》粉絲見面會，以及展現熱血重生過程的正規五輯《HAPPY BURSTDAY》製作花絮，真實呈現SEVENTEEN一路走來的真摯旅程。該系列共4集，將於每週五更新新的一集與全球觀眾見面。





公開的預告片濃縮呈現了從「自製偶像」出發，成長為「超級偶像（Super Idol）」的SEVENTEEN十年歷程，令人熱血沸騰、感動不已。成員們在影片中說出的「我們能走到哪裡呢」、「為了CARAT（粉絲名）」等話語，更讓人期待他們從未公開過的真實心聲。



迎來10週年的SEVENTEEN，今年透過多樣的內容與粉絲互動。6月在Weverse上推出的《NANA民宿 with SEVENTEEN》完整版，於首集上架當日就刷新了Weverse SEVENTEEN社群媒體最高觀看紀錄。該節目除了在韓國的TVING與Disney+播出外，更透過海外五大平台於78個國家及地區上線。



此外，在發行第5張正規專輯前公開的團隊授戒儀式《SEVENTEEN NEW RINGS CEREMONY : SEVENTEEN WILL CHALLENGE ETERNITY》展現了成員們「挑戰永恆」的決心，留下深刻餘韻。而被譽為「K-pop界無限挑戰」的自製節目《GOING SEVENTEEN》，最近也誕生了第27支破千萬觀看的集數，再次證明其不變的超高話題度。



SEVENTEEN也將透過「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」持續展現「全球頂級藝人」的風範。此前他們在仁川與香港僅舉行4場演唱會便吸引超過12萬6600名觀眾，目前正移師美國展開巡演。演出從當地時間11日的塔科馬（Tacoma）開跑，接著將於16至17日洛杉磯、21至22日奧斯汀、26至27日日出市（Sunrise）、29至30日華盛頓D.C.舉行。

