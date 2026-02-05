這對夫妻組合令人期待！新劇《現在不是出軌的問題》金憓秀＋金智勳確定出演夫妻

曾演出《惡之花》《親愛的X》《鬼宮》等作品，不管長髮或短髮都有不同魅力的性格男演員金智勳，確認將接演Coupang Play電視劇集《現在不是出軌的問題》，而今日也公開了將與他搭檔演出夫妻的是演技派女星《信號》金憓秀。

演員金智勳所屬公司今日表示，金智勳將演出Coupang Play的劇集《現在不是出軌的問題》，每部作品都突破自己的極限，進行不同的演技變身，想必這次金智勳將再度展現強烈的存在感。《現在不是出軌的問題》劇情描述一對出賣著自己幸福家庭的人氣網紅夫妻，與正在進行泥濘不堪的離婚訴訟中的鄰居夫妻，連不倫出軌這樣難以承受的秘密，都變得微不足道，卻引發暴走連鎖效應。是一部典型黑色諷刺喜劇。



金智勳在劇中飾演「在洪」一角，也是「慶熙」（金憓秀飾）的老公，由於妻子相當成功，也讓他長期生活在妻子的陰影之下。演技已深受大眾肯定的金智勳，將呈現出人物之間的慾望，逐漸走向極端化的敘事中，他將展現壓倒性的存在感，引領劇情發展。金智勳不僅在電視劇，也曾在綜藝節目中受到觀眾們的喜愛，平時也常常透過SNS與粉絲們互動，本次將再度拓展自己的戲路。



去年金智勳曾演出SBS《鬼宮》及Prime《蝴諜效應》，也特別演出Netflix電視劇《許願吧精靈》，以及TVING的《親愛的X》，tvN電視劇《不幸的幸會》，也參與了Netflix的綜藝實境節目《犯罪現場第五季》，可說是相當辛勤工作的一位演員，在2025年相當活躍，以不同角色與題材跟觀眾們見面。2026年金智勳也將以《現在不是出軌的問題》來呈現新魅力。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞