【韓網熱門】這些廣告真的有必要請明星代言嗎？ 亂花錢 vs 效果超誇張

明星們已經深入到韓國廣告界的各大領域，從吃穿住行到教育、醫療，幾乎所有的廣告中都能見到他們的身影。日前theqoo上有網友提出了疑問：有些廣告真的有必要請明星嗎？

國寶級演員元斌代言火鍋：元斌？ 火鍋？ 不會有人是因為元斌才去吃火鍋的吧？



張娜拉、河智苑代言提拉美容儀：河智苑一看就是靠規律的運動打造的健康形象，而張娜拉又是童顏代表人物，居然代言提拉美容儀???



國民銀行aespa、第一銀行安俞真、友利銀行張員瑛、新韓銀行車銀優：銀行廣告為什麼一定要用藝人啊？？ 有很多人是因為明星代言才選銀行的嗎？ 心思應該用在改善app功能上啊......



劉在錫代言國小教育機構：雖然劉在錫也是家長，但是和國小教育機構有什麼關係？ 難道是為了利用國民mc的形象提升品牌知名度？



馬東石代言深度睡眠床墊：嗯??? 馬東石？？ 床墊？？



韓國網友評論：

1. 銀行真的讓人無法理解，粉絲當了銀行客戶又不會多拿利息，有什麼意義

2. 銀行主要是為了抓學生族群吧。 其實很多人社會新人時期開的第一家銀行帳戶，後來就一直沿用最常用的銀行了

3. 哈哈，就連一些小IG網紅開團購大家都買爆，更別說偶像代言了

4. 這種廣告太多了，最後花費還不是轉嫁到消費者身上

5. 我最近看到足球選手代言隱形眼鏡時，整個傻眼

6. 我們國家真的是「演藝人王國」

7. 企業最在意的就是錢，肯花錢一定有原因。 我公司也有請藝人代言，老實說廣告效果超好

8. 其實我能理解銀行。 國中時期因為防彈少年團的聯名卡，我開了人生第一個KB帳戶（笑），朋友們也都一樣，結果一直沿用到現在。 廣告真的有用

9. 大家說銀行廣告沒意義，但其實相反。 《韓國經濟》報導過「BTS儲蓄」六個月就開了27萬個帳戶，有效到爆。 因為一旦開戶就不太會換銀行

10. 我最愛的偶像代言我也會更關注耶，藝人影響力真的不小

11. 企業又不是傻子，花錢請名人代言總比沒人看的廣告好，至少有人會注意到

12. 我最不懂的是會計軟件，那種公司也要找代言人

13. 這領域廣告王應該是減肥保健食品

14. 美容儀器還能理解，但像馬桶蓋或衛浴這種根本看不到產品，只拍藝人表情的廣告就很莫名其妙

15. 馬東石代言那個睡眠床墊廣告我覺得超有創意，他一拳把人打昏=超好睡

16. 比起其他國家，韓國的藝人廣告真的特別多。 因為找藝人比自己絞盡腦汁想創意簡單多了

17. 如果是有小孩的藝人拍兒童教材廣告我能理解，但沒結婚沒孩子的來拍就覺得怪怪的

18. 別亂講啦，這些都是有根據的。 銀行找偶像是為了吸引年輕世代，像元斌、劉在錫、馬東石這些人除了知名度，還有「信賴感」。 這就是為什麼要用他們

19. 不找藝人就沒曝光啊，有名的藝人拍就算不熟悉產品，也會給人一種信任感

20. 主要是形象跟知名度提升。 像教育機構如果沒找劉在錫，根本沒這麼有名。 但相對的，若藝人出事，企業也得付違約金。 這些都代表企業在借用藝人的形象價值

21. 之前銀行請Wanna One代言，新客跟卡發量暴增，效果超明顯

22. 我看某家火鍋店請演員代言才知道那品牌，結果真的去吃了

23. 別亂花代言費，降價比較實在吧......

24. 平價咖啡請代言人真的沒必要

