金宇彬寵粉程度太驚人！自用香水親送粉絲、免稅店買禮物，連按摩儀都包「售後服務」

金宇彬的人品向來在圈內有口皆碑，待粉絲同樣真誠又溫柔。 近期他在見面會上發生的「香水事件」再度掀起熱議，也讓更多網友了解他與粉絲之間的種種暖心互動。

一名韓國粉絲於9月14日通過IG分享了見面會後記。 金宇彬每拍一部戲都會配合角色使用不同的香水，是粉絲們關心的話題之一，見面會上這名粉絲詢問：「如果要送我香水的話，什麼香比較適合呢？」沒想到金宇彬聞言立刻請經紀人拿來他平時用的香水，親手交給粉絲：「這是給姐姐的禮物，拿去吧。」他還補充說，拍攝《許願吧，精靈》時就是用這隻香水。



粉絲嚇得連忙解釋說只是想請他推薦香水、沒想收禮物，但金宇彬堅持送出：「這瓶香味很適合妳。」臨走前還貼心叮囑她記得吃晚餐。 粉絲po出香水與簽名合照，只見金宇彬還特地祝她生日快樂，真的是夢幻級的生日禮物！

這段後記被分享到網路社群後立即引起熱議，網友大讚金宇彬溫柔貼心、讓人一輩子無法脫粉，也有人打趣說想請他推薦「適合自己的公寓」XD



事實上，金宇彬對粉絲的體貼遠不只這一次。 今年6月23日，金宇彬從意大利出差返韓時，特地在免稅店買了當地特產橄欖油，下機後親手送給前來接機的粉絲們。



另一名2013年入坑的粉絲則分享道，今年4月她做完近視手術、在眼部不適的狀態下見到金宇彬，金宇彬關心地說自己也做過、現在視力很好，還透露有一款每天都會用的眼部熱敷按摩儀，約好回家確認品牌後告訴她。 6月該粉絲接機時，金宇彬竟從車裡拿出全新的同款按摩儀送給她！這還不止，9月見面會時，金宇彬又分享了按摩儀的用法，種種細節關心令她感動不已：「喜歡歐巴的時光裡，一直感到幸福和自豪。 對我們粉絲而言，歐巴就是『現實版精靈』。 以後也會長長久久地陪伴和應援。」



多年來，金宇彬與粉絲的情感連結也許比外界想像的更深。 許多粉絲從他出道一路追隨，在他患癌休養暫停活動的幾年裡也不離不棄，通過經紀人和粉絲官咖寫信應援、等待他康復回歸，是真正的雙向付出與珍惜。



