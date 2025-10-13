首個「HYBE男團」站上臺北大巨蛋！TOMORROW X TOGETHER走過7年魔咒，「ACT : TOMORROW」明年1月開唱

有一種團魂叫TOMORROW X TOGETHER！韓國娛樂龍頭HYBE公司旗下炙手可熱的男團TOMORROW X TOGETHER於近日展開出道以來第四次全球巡演「ACT : TOMORROW」，8月22日在首爾開演的第一場就放出震撼彈，由隊長秀彬（SOOBIN）宣告全員續約，好消息隨著巡演一起公布，感動場面令台下的MOA（粉絲名稱）都跟著泛淚。這場巡演10日重磅宣布來到台北，主辦單位「遠雄創藝」官宣TOMORROW X TOGETHER即將在2026年1月31日站上臺北大巨蛋，門票採兩階段販售，分別在10月24日、25日售票。

TOMORROW X TOGETHER由秀彬（SOOBIN）、休寧凱（HUENINGKAI）、杋圭（BEOMGYU）、然竣（YEONJUN）、太顯（TAEHYUN）所組成，全員擁有漫撕男高顏值，舞蹈唱功實力都不容小覷。自出道以來，他們以青春、夢想與成長為主題的音樂風格深受全球粉絲喜愛，不僅屢次刷新專輯銷售紀錄，也在各大頒獎典禮中屢獲殊榮，展現出「第五代男團」的強大存在感。



團體於8月22起以首爾為起點，展開第四次全球巡演「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 」，場上最令人動容的莫過於，隊長秀彬唸著信件宣布全員續約，「我們總是跟MOA說『要走得更遠』，為了實現這個約定，我們5個人作為TOMORROW X TOGETHER全續約了。」真心真意透過字句表達出來，台上、台下都哭成淚海。

「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 」從首爾出發，前往美國洛杉磯、華盛頓等地，接著要走向日本；而他們2024年在林口體育館與MOA約定「一定會再來」，本次巡演也沒忘記守約，即將在2026年1月31日站上臺北大巨蛋。



TOMORROW X TOGETHER人氣越來越旺，來台場地一次比一次還大，他們即將成為HYBE旗下第一個站上殿堂級場地「臺北大巨蛋」開唱的團體，象徵著他們在全球舞台的地位再度提升。門票分為特A座位區6980元、特B座位區6480元，以及看台座位區5980元、4980元、4480元、3980元、2980元，另有B1看台身障席2990元與L2看台身障席2490元，其中特A座位區6980元更包含彩排福利和限定紀念吊牌，極具收藏價值。

本次售票將採兩階段開賣，粉絲會員MOA MEMBERSHIP可於10月24日14點至20點優先購票，接著10月25日中午12點全面於拓元售票系統正式開賣。這場演出不僅是他們與台灣MOA久違重逢的舞台，也將是見證TXT成長與實力的華麗一夜。



TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN TAIPEI

演出時間：2026.01.31 (六) 18:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點：臺北大巨蛋

票價：

特A座位區 NT $6,980 （含彩排福利&紀念吊牌）

特B座位區 NT $6,480

看台座位區NT $5,980 / 4,980 / 4,480 / 3,980 / 2,980

B1看台身障席 NT $2,990

L2看台身障席 NT $2,490

售票時間：

2025.10.24 (五) 14:00 – 20:00 MOA MEMBERSHIP 優先購票

2025.10.25 (六) 12:00 拓元售票系統正式開賣

售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_txt



