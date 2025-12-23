SEVENTEEN WOOZI淪長官工具人？ 入伍新兵竟被要求「免費接洽婚禮歌手」，軍方回覆惹毛全韓網

韓國天團SEVENTEEN成員Woozi（李知勳）於今年 9 月入伍，目前正履行兵役義務，沒想到 22 日卻爆出他在服役期間遭到軍中上級的「私人委託」，被要求利用其演藝圈人脈接洽婚禮歌手，事後還不給酬勞，引發韓網一片譁然，怒指這是一場徹頭徹尾的職場霸凌。

剛入伍就被盯上？ 長官婚禮竟要新兵「找歌手」

根據《首爾新聞》獨家，一名陸軍訓練所幹部A某在Woozi剛以訓練兵身分入伍之際，竟開口要求其介紹歌手在自己 10 月的婚禮上獻唱，而A某與Woozi在入伍之前毫無私交。最終，Woozi 聯繫了交情深厚的知名抒情歌手B某出席，B某也確實在婚禮上獻唱，且並未收到任何酬勞。

據悉，Woozi在A某提出該請求時尚未確定分發單位，目前則已被選拔為「助教」，與A某在同一個教育隊工作。



軍方解釋「出於好意」 遭律師與大眾冷嘲熱諷

對此，陸軍訓練所方面解釋稱，Woozi是出於個人好意才答應A某的請求，當時並無強迫情況，也並未發現違法或違規情況。

然而，外界輿論並不買賬。 有分析指出，訓練所幹部向剛入伍的訓練兵要求處理「私人事務」，其行為極其不當，可能涉嫌違反《軍人服務基本法》中的「誠實義務」及「維持品格義務」。 更有律師表示，軍隊環境極其封閉且講究絕對服從，部下面對上級的私下請求，幾乎不可能拒絕。



韓網沸騰聲討，擔憂Woozi處境

消息一出韓網立即炸鍋，留言砲火猛烈：「這就是職場霸凌」、「什麼好意啊？ 上頭都開口了是要怎麼拒絕？」、「知道請歌手唱一次祝歌要花多少錢嗎？ 竟然連錢都沒給」、「軍隊明明連要簽名都禁止，居然還敢要祝歌」、「真是沒概念的軍人」。

也有粉絲焦急表示：「兩人現在還在同一個教育隊工作，這樣報導沒問題嗎...？」、「天啊，Woozi 處境一定變得很為難」。



此外，今年迎來出道 10 週年的 SEVENTEEN，與 BTS、BLACKPINK 等團體被並稱為 K-POP 第三代偶像的代表，成員 Woozi 與 Hoshi 均已於今年 9 月入伍服役。



