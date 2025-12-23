甜藏心機！金宇彬、申敏兒「億元婚禮回禮」曝光，賓客驚：滿滿都是她，這很「申敏兒」

韓娛圈神仙眷侶金宇彬與申敏兒於本月20日舉行浪漫婚禮，雖然儀式低調不公開，但現場流出的小細節卻甜翻全網！尤其給賓客的回禮曝光後，立刻引發熱議——「這很他們自己」，不鋪張、不賣弄，但一出手就讓人印象深刻。

兩人在婚禮當天送給賓客的回禮，法國精品美妝品牌蘭蔻（Lancôme）系列產品，準備數量多達數百份，整體傳出金額逼近「億元等級」。 不過比起「有多貴」，禮盒沒有另附卡片或婚禮標語，僅以品牌原裝包裝送出，但賓客一收到，瞬間浮現的正是申敏兒優雅自信的形象——她今年四月才剛官宣成為蘭蔻代言人，一襲黑裙搭配經典紅唇的畫報，妝容乾淨、氣質優雅，被讚「完全就是蘭蔻本人」，完美詮釋品牌優雅格調。 這次婚禮回禮，也延續了同樣的風格——沒有花俏橋段、沒有刻意感謝詞，而是把自己長年經營的形象，直接當作心意送給賓客，彷彿低調訴說：「將我長年累積的信賴，分享給珍貴的你們。」難怪不少人笑說：「連回禮都很申敏兒。」



김우빈 신민아 결혼식 답례품 랑콤

메뉴판 그림도 직접 그렸다고 함 pic.twitter.com/gT3JDlykCH — 캣츠파파 (@ceolmh3) December 21, 2025

先前負責婚紗拍攝的團隊也曾分享兩人私下的模樣。 工作人員透露，拍攝當天正好下著初雪，現場所有人都能感受到這對新人滿滿的幸福氛圍。 團隊形容申敏兒是「始終重情重義的演員」，而金宇彬則像是「把痛苦轉化為感恩的人」。 當申敏兒穿著婚紗走下來時，金宇彬看著她的眼神，「完全就是新郎本人沒錯」。



此外，賓客孔敏貞（孔敏晶）還通過自己的Instagram公開照片，並寫下：「幸福吧，姐姐，一輩子。」照片是婚禮上的菜單，上面有申敏兒與金宇彬親手繪製的插畫與手寫文字，充滿溫度與巧思。這對新人還親自設計結婚喜帖，展現出與眾不同的好品味與用心。孔敏貞與申敏兒曾在電視劇《海岸村恰恰恰》 中飾演摯友，兩人因戲結緣，私下也累積了深厚的友情。



雖然婚禮以非公開方式、安靜落幕，但從回禮這個最後的小細節，依然能看出兩人的個性——不為了展示而展示，而是留下值得被記住的溫度。 比起炫耀身分，他們選擇用信任說話。 金宇彬與申敏兒的婚禮，也就這樣，從頭到尾都「很他們」。

