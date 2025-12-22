金宇彬♥申敏兒低調完婚！婚禮現場照宛如電影劇照，甜蜜同框網友直呼最美結婚照！

今日（22日）申敏兒和金宇彬的經紀公司AM娛樂公開兩人婚禮的照片，引發熱烈關注。

公開的照片中，申敏兒身穿令人聯想到雪花意象的設計禮服，臉上綻放幸福笑容，純白優雅的新娘形象吸引眾人目光；金宇彬則完美駕馭經典黑色西裝，舉手投足間散發出穩重紳士的魅力。兩人同框的畫面，宛如電影場景般浪漫。



照片一公開，也立即受到網友們的熱烈讚賞，紛紛直呼：「哇 太漂亮了」、「是我見過的最漂亮的結婚照」、「像電影一樣，非常漂亮」、「嗚嗚嗚兩個人好般配啊」、「申敏兒太漂亮了」、「不愧是申敏兒，我想象中的可愛新娘的標本」、「幸福地生活吧」、「像電視劇劇照一樣」、「多公開幾張照片吧」、「在藝人的婚禮中，歷代級漂亮」、「給我出個畫報吧」等等。

婚禮當天由李光洙擔任主持，證婚人法輪大師帶來溫暖又有深度的祝福語，讓現場洋溢著溫馨氣氛。祝歌則由歌手 Car, the garden 演唱申敏兒主演電視劇《海岸村恰恰恰》的 OST〈Romantic Sunday〉，讓整場婚禮瀰漫著甜蜜氛圍。



兩人在2015年因一同擔任某服裝品牌廣告模特而結緣，並於同年7月公開承認戀人關係，在低調交往10年後修成正果。經紀公司表示，申敏兒與金宇彬長期以來深受大眾愛戴與信賴，未來不僅將持續以演員身分積極展開作品活動，也將以對社會具有正面影響力的夫妻形象與大眾見面。值得一提的是，兩人在婚前已向翰林燒傷基金會、首爾峨山醫院、Good Friends 等多個機構捐贈合計3億韓元，展現溫暖善心。



